AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GRANDVOINET

MARNAY



Marie-Josèphe, son épouse ;

Daniel et Christine, Françoise, Sylvie, son fils et ses belles-filles ;

Laurent et Aurélie, Sylvain et Sabrina, Nicolas et Marie, Benjamin et Sabine, Jérôme, Emilie, Maxime, Florent, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Maurice GRANDVOINET

survenu le 27 mai 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 31 mai 2024, à 15 heures, en l'église de Marnay.

Maurice repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Il a rejoint ses fils,

Michel et Dominique,

décédés en 2006 et 2017.