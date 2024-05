Crissey : L’ancien stade de foot des Monts au cœur de la journée citoyenne.

Elus et citoyens se retrouvent chaque année pour faire des actions de nettoyage et d’entretien des monuments, église, lavoirs, bord de rivière… afin de garder la commune le plus agréable possible.

Cette année, l’ancien stade de foot des Monts était un les lieux ciblés pour de grands travaux afin de le rendre à la population pour diverses manifestations. Une équipe était à la réhabilitation du bâtiment, peinture, réparation de la buvette, vestiaires…pendant que quelques volontaires s’affairaient à réparer le grillage de la clôture du site.

De l’autre côté du chemin rejoignant la Saône, sur l’espace de pique-nique, la pose d’un abri à vélos pour les cyclotouristes de l’EuroVelo 6, abri récupéré au Grand Chalon par Pascal Boulling maire de Crissey.

Un autre lieu important a fait l’objet de toutes les attentions, le monument de l’arbre de la liberté le long de la route principale situé près des écoles vers l’arbre bicentenaire. Le monument a été nettoyé, astiqué, bichonné par les bénévoles.

L’équipe du cyclotourisme a redonné à coups de pelle et de pioche sa largeur initiale à la route qui mène à la voie bleue. Avec les années la route avait rétréci de moitié.

Le maire Pascal Boulling satisfait de cette journée : « Après les cinq précédentes années 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023 cette 6ème édition de la journée citoyenne a permis aujourd'hui de confirmer à nouveau l’engagement de notre commune et sa volonté de contribuer à son développement et à son bien-être. Une quarantaine d'habitants a souhaité dès 8h30 ce matin participer activement aux différents chantiers de manière à rendre Crissey plus accueillante et lui permettre d’offrir plus de services. Ce moment leur a permis d’apporter leur pierre à l'édifice (ou un peu de béton, ou un peu de peinture mais beaucoup de sueur), quelle que soit leur position, leur âge, leur profession ou leur situation personnelle. Je remercie donc chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette manifestation, ainsi que ceux qui ont préparé les différents chantiers et en particulier les agents de la commune (qui se sont particulièrement investis et ont répondu aux attentes et besoins des chefs de chantier) et les chefs de chantier. Je dois également remercier le Grand Chalon qui nous a permis de récupérer un abri bus. »

Ce n’est pas moins de 10 ateliers, regroupant une quarantaine de bénévoles, qui étaient ouverts pour cette journée citoyenne à Crissey avec un repas pris en commun bien à l’ombre des arbres, préparé par l’atelier cuisine. La journée citoyenne a été un moment privilégié pour renforcer les liens entre les citoyens. Elle a permis la rencontre de nouvelles personnes, l'échange d'idées, le partage d'expériences et le travail ensemble avec un objectif commun.

C.Cléaux