Retour sur "Mai à vélo" : L’école Lucie Aubrac remporte 2 coupes au challenge de la mobilité de St Rémy.

Apprendre à partager l’espace de circulation entre les piétons, les vélos, les trottinettes, les voitures et les poids lourds, ce n’est pas chose facile en milieu urbain.

A St Rémy, il est devenu de tradition de consacrer le mois de mai aux déplacements doux et non polluants avec comme devise "Mai à vélo".

En fin de la période dite "Mai à vélo", Madame le maire Florence Plissonnier a pour habitude de récompenser les classes qui ont le plus utilisé le vélo, la trottinette ou les déplacements à pied, voire le covoiturage.

La remise des coupes pour les écoles concernant le challenge Mai à vélo a eu lieu lundi matin 27 mai par madame le maire en présence de Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires.

20 classes ont participé aux deux challenges

Pour mémoire, l’année dernière, une coupe avait été attribuée à la classe CE2/CM1 d’Henri Clément dans le cadre du challenge écomobilité et une coupe avait été attribuée à la classe CM1/CM2 de Lucie Aubrac dans le cadre du challenge vélo.

Pour cette année, l’école Lucie Aubrac a fait le plein avec :

Une coupe a été attribuée à la classe CM1/CM2 de Lucie Aubrac dans le cadre du challenge écomobilité. Une moyenne de 84% des élèves de la classe sont venus autrement qu’en voiture : en vélo, bus, à pied, covoiturage, trottinettes…

Une coupe a été attribuée à la classe CE2/CM2 de Lucie Aubrac dans le cadre du challenge vélo. Pour cette classe, une moyenne de 28% des élèves sont venus en vélo malgré le mauvais temps.

Une belle performance de tous ces élèves qui représente un exemple à suivre. "Mai à vélo", c’était : encourager les élèves et leurs parents à continuer d’utiliser leurs vélos pour le challenge des habitants via la plateforme Geovelo jusqu’au dernier jour du mois de Mai et le restant de l’année.

Crédit photos : mairie de St Rémy

C.Cléaux