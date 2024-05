Tout sur le Tacot de Chalon

Ville d'art et d'histoire, Chalon-sur-Saône propose désormais une nouvelle façon de découvrir son patrimoine grâce à un petit train touristique : le tacot. Plus de détails avec Info Chalon.

Un petit train touristique, le «Tacot de Chalon», sera présent dans la ville du 1er juin au 30 septembre 2024. Il s'agit d’un parcours de 6 kilomètres et d'une durée de 45 minutes environ. Le départ se fera devant l'Office de Tourisme.

Cette initiative, orchestrée par l'Office de Tourisme, vise à offrir aux visiteurs une expérience unique et agréable pour explorer les monuments incontournables de la ville.

L'introduction du petit train touristique répond à une demande croissante des visiteurs.

En effet, depuis quelque temps, l’Office de Tourisme a reçu de nombreuses sollicitations de la part de ses clients, désireux de découvrir Chalon-sur-Saône de manière originale et confortable. En développant cette nouvelle activité, l’Office du Tourisme espère non seulement satisfaire leurs attentes, mais aussi attirer un public plus large, curieux de plonger dans l'histoire de notre ville.

Pour l'Office de Tourisme, cette initiative représente une opportunité de dynamiser l'offre touristique de Chalon-sur-Saône et de promouvoir son patrimoine local.

Les commentaires lors du circuit touristique ont été enregistrés en amont et seront diffusés dans chaque wagon du tacot. Pour les commentaires en langue étrangère, ils seront également disponibles via l’application de l’Office de Tourisme (à écouter avec des écouteurs) et se déclencheront automatiquement devant chaque point d'intérêt. Cela permettra de ne pas condamner un wagon s'il n’y a que deux touristes allemands par exemple.

Le train ne s'arrête pas devant les points d'intérêts mais ne fait que ralentir.

Étant donné le récent changement de tracé et du passage du tacot Rue de Strasbourg, les commentaires ne sont pas définitifs et seront modifiés dans les prochaines semaines.

Le Tacot de Chalon sera disponible au départ de l'Office du Tourisme, 4 Place du Port-Villiers, 6j/7j : de 11 heures à 12 heures, 14 heures 30 à 15 heures 30 et 16 heures 30 à 17 heures 30, du mardi au dimanche. Pas de départs les vendredis et dimanches matins en raison des marchés.

Prix de vente : 8 euros (plein tarif) – 5 euros (tarif réduit, enfants jusqu'à 12 ans) – 7 euros par personne pour groupes à partir de 15 personnes – Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

D'une capacité de 50 places assises (ou 60 enfants), le Tacot de Chalon mesure 18 mètres de longueur, 1,80 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. Il est composé de trois wagons et d'une locomotive, avec des commentaires disponibles en Français, Anglais et Allemand.

Nous ne saurions trop vous conseiller de réserver aux comptoirs de l'Office de Tourisme du Grand Chalon et sur Internet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati