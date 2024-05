Magasin ‘Grain de malice’ : Une soirée d’inauguration très réussie !

Le photoreportage info-chalon.com

Nelly Pereira, la gérante de la jolie boutique de mode « Grain de malice » située 55 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (à deux pas du magasin Rouge Gorge), avait organisé une soirée inauguration.

Aussi, jeudi 30 mai, à partir de 19 heures 15, pour réussir sa soirée, Nelly, assistée de ses employées, avait invité de nombreux commerçants, pour partager un pot d’inauguration.

Lors de cette soirée, en compagnie de Charleyne (responsable de magasin, Noelie (vendeuse), les convives ont pu découvrir une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires : bananes, sacs, pochettes, foulards, ceintures, maroquinerie, chaussures, bijoux fantaisies …

Clin d’œil sur un petit groupe de commerçants très sympathiques,

La ‘dream team’ du magasin Rouge-Gorge en compagnie d'Anne-Lise,

Nelly et ses deux employées du magasin Grain de Malice!

Lors de cette soirée, on notait la présence de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation et de Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale.

Le magasin ‘Grain de Malice’ est ouvert du lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 H 00 à 19 heures. Fermé le dimanche. Renseignements : Tél au 03 58 09 03 60.

