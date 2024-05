Joli succès pour la tombola de l’Ecole de Rugby du CRC

Samedi 25 mai 2024 les enfants de l’école de rugby du Chatenoy Rugby Club ont organisé, avec l’aide des parents et éducateurs, une tombola afin de se constituer un budget pour assurer, entre autres, leurs déplacements lors des différents Tournois régionaux.

Ce fut un franc succès sur chacun des quatre points de vente installés sur la commune, à des points de passage du public venant faire leurs achats dans les commerces locaux. Au total ce sont 773 cases qui ont été vendues, pour 25 grilles complètes durant cette matinée de vente. Les enfants ce sont ensuite tous retrouvés sur la place du Marché pour déguster des pizzas confectionnées par la Pizzeria de la Place.

Le tirage des cases gagnantes a eu lieu mercredi 29 mai 2024 à l’issue de l’entrainement de l’école de rugby. 24 grilles ont permis de gagner une bouteille de Champagne et chaque gagnant a été contacté pour venir retirer son lot le mercredi 5 juin au chalet du stade de rugby, rue de Charréconduit à Chatenoy le Royal. Le grand gagnant de la trottinette électrique est Mr Jérémy Cannette, père d’un des enfants du club.

Les présidents du club et tous les encadrants et éducateurs de l’école de rugby tiennent à remercier tous les participants à cette tombola. L’école de rugby accueille les enfants dès l’âge de 5 ans en baby rugby et jusqu’à l’âge de 12 ans, compte-tenu de la structure actuelle du club. Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi et le samedi matin.

A noter également : samedi 9 juin 2024 a lieu la grande brocante du rugby sur le stade de la rue de Charréconduit. Il est encore possible de réserver des mètres pour les exposants au 06 50 25 95 91.

JC Reynaud