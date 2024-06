Le Comité de quartier Centre-Pasteur a fêté les voisins, tradition respectée

Pour la troisième année consécutive, l'équipe de Rose-Line Vanneaux-Mansfield s'est pliée en quatre ce vendredi 31 mai à l'occasion de la fête des voisins.

Devant une météo capricieuse, le Comité de quartier Centre-Pasteur a pris la décision de changer ses plans en donnant rendez-vous au restaurant scolaire de la Rue Philibert Léon Couturier, au lieu d'être installé devant ses locaux situés sur la Place de l'Hôtel de Ville.

La vingtaine de convives, riverains et bénévoles du comité confondus, a également reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap auprès de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration généraleet Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati