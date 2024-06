C'est parti pour la réouverture de la piscine de Saint-Rémy !

C'est la 3e et dernière structure aquatique portée par le Grand Chalon. Elle avait été fermée en 2019. Réouverture ce samedi matin malgré la météo...info-chalon.com vous explique tout.

Ce vendredi 31 mai 2024, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon et Florence PLISSONNIER, maire de Saint-Rémy ont officialisé la réouverture de la piscine Camille Muffat après une année de travaux de rénovation menés par le Grand Chalon.

Construite en 1972, cette piscine fait partie de la vie et du patrimoine des Grands Chalonnais qui ont été nombreux à apprendre à nager dans le bassin de 25 mètres et à profiter d’un espace de fraicheur durant l’été.

En 2022, au regard de sa fréquentation qui est à 50% extérieure Saint-Rémy, la piscine est transférée au Grand Chalon qui entend ainsi compléter son offre d’équipements pour développer l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge.

Proposant des séances pour les écoles et des tarifs accessibles aux familles, elle vient désormais en complément de l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône et de la piscine de Saint-Jean-de-Vaux située en deuxième couronne elle-même rénovée en 2018.

Cette réouverture est enfin l’occasion, à quelques semaines des JO de Paris, de rappeler la carrière sportive de Camille Muffat, nageuse niçoise décédée tragiquement en 2015, qui fut championne d’Europe en 2007, championne du monde 2010 en nage libre, et trois fois médaillée aux JO de Londres.

Les travaux réalisés

La piscine qui avait été fermée en 2019, a fait l’objet d’un diagnostic des installations en 2022, celles-ci ne pouvant être entièrement remises en service, puis d’une campagne de rénovation partielle des plages et bassins et de mise en conformité des installations en 2023 et 2024.

Ainsi, en 2023, les travaux ont concerné le remplacement complet de l'installation de traitement de l’eau (filtration, réseaux, dispositifs de gestion, conformité des sanitaires), la reprise partielle du carrelage des plages et du grand bassin.

En 2024, les travaux ont consisté au remplacement de la chaudière (chauffage eau des bassins) et à plusieurs mises en conformité électrique et de sécurité. Le réseau d'eau chaude sanitaire a par ailleurs été rénové et les sanitaires et douches remplacés.

Ont également été effectués le raccordement de l'équipement à la fibre optique et la création d'un réseau informatique, mais aussi le contrôle et nettoyage du jeu enfant, le traitement antidérapant des plages, la signalétique du bâtiment et l’affichage réglementaire.

L’ensemble de ces travaux a mobilisé une quinzaine d’entreprises.

Horaires et tarifs - Piscine Camille Muffat Ouverture :

Du 1er juin au 7 juillet 2024, la piscine accueillera les scolaires du lundi au vendredi, ainsi que le grand public de 11h45 à 14h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 11h à 19h les mercredis, samedis et dimanches.

Du 8 juillet au 1er septembre 2024, la piscine sera ouverte à tous de 10h à 19h du mardi au dimanche.

Les tarifs sont les suivants :

- Enfant moins de 6 ans : gratuit - Enfant de 6 à 17 ans : 2.50 €

- Adulte : 4 €

- Tarif réduit : 2.50 €

Abonnements : 12 entrées Adulte : 38.40 €

De 6 à 17 ans : 24 €

Tarif réduit : 24 €

Pass Famille (2 enfants et 2 adultes) : 10.50 €