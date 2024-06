« Bons baisers de Nouméa ! » Ça aurait pu n’être que ça. Oui, mais voilà…

Pourquoi cette installation en Nouvelle-Calédonie ?

« Je me suis installé en Nouvelle-Calédonie fin 2001 à l’âge de 22 ans. Aujourd’hui je vais avoir 45 ans. Depuis mon arrivée, j’ai toujours habité à Nouméa, mais j’ai eu l’occasion de découvrir et séjourner sur l’ensemble du Territoire. »

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance en la faveur de cette contrée lointaine?

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu l’envie de découvrir d’autres horizons et de m’installer en dehors de la métropole. J’ai rencontré la mère de mon fils à l’âge de 17 ans, elle était originaire de Nouvelle-Calédonie. Après avoir passé quelques semaines en vacances à Nouméa, j’ai décidé quelques années plus tard de venir m’y installer. La douceur du climat, la beauté des paysages très variés et la gentillesse de la population m’ont beaucoup plu. La nature y est omniprésente. Professionnellement, après avoir occupé différents postes, j’ai décidé de me présenter au concours de professeur des écoles. Cette formation étant gérée par la Nouvelle-Calédonie, cela a participé à mon implantation durable sur ce territoire si lointain. C’est un métier qui a du sens, et les enfants de ce territoire sont juste adorables. »

Y avait-il des signes avant-coureurs ?

« Oui. J’ai bien senti un changement au niveau du climat politique et social. Les crispations ont débuté lors du 1er référendum d’autodétermination en 2018 qui s’est soldé par un refus de l’Indépendance de la majorité de la population calédonienne. Deux autres référendums prévus par l’Accord de Nouméa de 1998 se sont tenus en 2020 et 2022 et ont abouti au même résultat. Il faut cependant souligner que le dernier référendum a été boycotté par les électeurs indépendantistes. En effet, ils n’ont n’a jamais accepté les résultats des urnes. Aussi, le clivage entre les convictions de chacun sur l’avenir du Territoire s’est accentué avec deux oppositions : une Calédonie Française et une Calédonie indépendante à part entière. Dernièrement (début 2024), des marches et manifestations pour et contre le dégel du corps électoral ont cristallisé le débat. La tension est montée d’un cran. »

Qu’est-ce qui a entraîné cette révolte ?

« Les causes sont multifactorielles. Historiquement d’abord, fin XIXème la France a mené une politique de colonisation de territoires lointains (tout comme d’autres pays comme le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas etc.) Des terres ont été confisquées aux populations natives, et des bagnards ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. On pourrait penser que depuis de l’eau à coulé sous les ponts, mais le peuple “premier” n’a jamais oublié cette période sombre de son histoire. Dernièrement j’ai vraiment eu le sentiment d’un discours plus radical de la partie indépendantiste et d’un sentiment anti-français de la part d’une minorité. Par ailleurs sur les plans économique et social, une partie de la population reste défavorisée. De grands écarts de revenus existent ici malgré de nombreuses aides mises en place. La délinquance s’est accentuée ces dernières années. Une partie de la jeunesse mélanésienne est désœuvrée et manque de repères. D’un autre côté, une partie de la population vit bien en travaillant dur et contribue à soutenir l’économie calédonienne pour tous. »

Les référendums d’autodétermination ont-ils plutôt attisé les braises ?

« Les référendums ont effectivement réveillé les sensibilités politiques de chacun, avec la réapparition d’une opposition de deux blocs concernant l’avenir institutionnel du Territoire. »

Comment se déroule la vie quotidienne depuis le début des troubles ?

« Dans notre quartier on a eu très peur concernant notre sécurité. Nous sommes restés enfermés chez nous les trois premiers jours. Ensuite, certains d’entre nous sont sortis du quartier afin de s’approvisionner en denrées alimentaires dans les magasins qui n’ont pas été incendiés. Une réelle solidarité s’est mise en place. Ainsi, notre moral oscille entre tension extrême et moment de calme.

Parallèlement, nous avons mis en place une “vigilance voisins” pour surveiller notre rue. Nous communiquons via un groupe Messenger. Aucun barrage n’a été installé, et il n’y a pas de milice armée pour assurer notre sécurité. Pour le moment, cela me semble un bon compromis. En effet, il ne s’agit pas d’accentuer les tensions qui existent déjà dans le quartier car l’équilibre est fragile.

A un niveau plus global, des personnes malades n’ont pu se rendre à l’hôpital pour bénéficier de soins et sont décédées. Le blocage de la circulation reste problématique et a des conséquences dramatiques. »

Y a-t-il l’espoir d’un retour relativement rapide à la vie normale ?

« Il est difficile de répondre à cette question. Nous vivons au jour le jour depuis le début de la crise. Ce qui est sûr c’est qu’il y aura un avant et un après ces événements. La radicalisation des idées de chacun est un écueil à éviter. De nombreuses personnes veulent simplement reconstruire un pays où chacun ait sa place. Le Président de la République s’est rendu en Nouvelle-Calédonie. Pourra-t-il restaurer le dialogue entre les différents partenaires ? Y aura-t-il de nouveaux accords institutionnels entre les différentes parties ? Le sujet est complexe et épineux, mais conditionne l’avenir des Calédoniens. »

De quelle façon entrevoyez-vous la suite ?

« Là encore, il m’est difficile de répondre à cette question. Cela dépendra de la suite de l’actualité. Je reste très attaché à ce Territoire ou j’ai décidé de construire ma vie. Ce qui est sûr, c’est que la sécurité et le vivre ensemble sont les conditions primordiales pour que j’envisage de rester sur le Territoire. »

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

