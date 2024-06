Le festival de la BD de Farges –aujourd’hui encore- c’est mieux que de 7 à 77 ans…

Des échanges substantiels

Des livres à perte de vue, tous plus rutilants les uns que les autres, une atmosphère baignée de sérénité, des bédéphiles (beaucoup de collectionneurs) attendant placidement leur tour quant à une illustration en guise de dédicace, la salle municipale des Jandelles (fixée près de l’église) était ce samedi 1er juin le creuset des aspirations diverses et variées. Venus d’horizons parfois lointains, voire très lointains («Quand on aime, on ne compte pas »), les amateurs éclairés de la forme d’expression artistique à l’ordre du jour, ont eu tout loisir de se frotter les mains. Tranquillement assis à leur table de travail, vingt-quatre bédéistes (seul manquait à l’appel Laci) pour communier avec leurs lecteurs via des dessins tenant bien évidemment leur rang. Un avant-goût des élections européennes avec des Serbes (qui n’y figurent pas), des italiens, des Français, un Belge de premier choix…A noter que ce dernier, André Benn, comme il est de tradition dans son pays, effectuera des dédicaces en couleurs pleine page, moyennant un débours de 25,00 euros. Cheville ouvrière de la manifestation de bon goût, l’association du cru « Saône en Bulles », chère à ses deux cofondateurs encore et toujours opérationnels : le président Patrice Putin (à gauche sur notre photo), et Jean-Luc Viano. Le leitmotiv qui les met en joie est la convivialité, terreau indispensable à la fermentation humaine.

Du nord à la Normandie en passant par Farges, il n’y avait qu’un pas !

Un seul éditeur est présent pour ce millésime 2024. Il s’agit d’ »Inukshuk », une petite maison d’édition indépendante basée dans le nord de la France. Elle fait ici le lancement officiel de son nouvel album « Pegasus » (un hommage à plusieurs mains des troupes aéroportées britanniques), et dès ce lundi elle partira pour la Normandie, où elle passera la semaine à l’occasion du 80ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Son responsable se félicitait de l’opportunité de l’emplacement fargeois, à la campagne dans un village d’environ huit cents âmes, à proximité de la sortie d’autoroute. La bienveillance émanant du festival l’a en outre conforté dans sa décision d’être là, lui qui n’hésite pas à déclarer que la BD historique a le vent en poupe.

Les modalités pratiques :

Le montant de l’entrée est de 3,00 euros, alors qu’elle est gratuite pour les enfants de moins de douze ans accompagnés. Les portes s’ouvriront au plus tard à 9h, et ne se refermeront qu’à 18h. Restauration rapide sans interruption.