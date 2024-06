Haro sur la Fête de la biodiversité qui s’est déroulée samedi 1er juin au Parc Bellevue

De nombreuses animations ‘nature’ et culturelles ont contribué au succès de l’événement. Le photoreportage info-chalon.com

Organisée samedi 1 juin sur toute la journée, cette Fête de la biodiversité a permis aux familles de profiter pleinement du parc Bellevue et de mieux appréhender la ville de demain. C’est à dire, celle où la nature retrouve un rôle principal au cœur de l’espace public.

Cette fête permettait également de proposer des ateliers et des animations parmi les 35 stands présents.

A midi avait lieu le lancement officiel de l’inauguration de la Fête de la biodiversité par les autorités présentes : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, conseillère Départementale, Bruno Legourd, 1er Adjoint, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, , Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, David Edmont, Directeur de la société Transdev, Bruno Cottier, Technicien Espaces verts…

Extrait du discours de Gilles Platret : « D’abord aujourd’hui, c’est un double événement car c’est la fête de la biodiversité mais c’est aussi la fête de Bellevue puisque la Maison de Quartier qui rayonne sur Bellevue et les Charreaux a décidé de faire la fête cette année non pas aux Charreaux comme d’habitude mais à Bellevue, de se joindre à la fête de la biodiversité pour donner une dimension supplémentaire à l’événement. Donc déjà, cela c’est quand même plutôt pas mal et par ailleurs, on a véritablement conjonction d’associations, d’entreprises, d’institutions qui sont justes extraordinaires et qui finalement pour les familles, donnent un lustre particulier à cet événement. Donc, on est vraiment très heureux car c’est une fête qui s’est installée durablement dans le paysage. On a inauguré ce parc de la biodiversité en 2017 où on avait d’ailleurs lancé une fête très rapidement dans la foulée et à partir de là, je pense que qu’on l’a vraiment inscrite dans le paysage associatif. Pour nous, le but c’est que cela soit vraiment une fête des familles et aujourd’hui quand on voit le monde qui est présent, c’est vraiment un gros succès ! ».

Retour sur les 35 Stands Présents:

Services Municipaux (Espaces Verts,

Le Bois Gourmand,

Société Transdev,

Comité de Quartier (restauration),

Paysage 2000,

Tir à l’arc,

Service de Propreté Urbaine,

Société des Sciences naturelles et mycologique,

Service environnement du Grand Chalon,

Yves Rondelet (apiculteur),

Bricothèque,

Bibliothèque Municipale,

Le coin des tout petits,

L’interprofession des fruits et legumes,

Parcours enfants,

Société d'Horticulture de Chalon,

Fabrice Ronget Aquareliste,

Nicolas Titre (photographe et exposition sur les animaux),

Atelier poterie

Croqueurs de Pommes,

Régie de quartier de l’Ouest Chalonnais,

Atelier peinture,

Exposition reptiles,

Vélo école et atelier velo (Espace PAMA)

Association France Lyme…

Mais aussi : Visite des ruches de l’hôpital (matin), Course d’orientation (après-midi), Création de mangeoires à oiseaux, Dégustation de pain d’épices, Fabrication de colliers’ en fleurs, Maquillage, Fabrication de masques, La ligue de la protection des oiseaux, découverte des chouettes et Service hygiène du Grand Chalon.

Clin d’oeil au service reception de la Mairie de Chalon-sur-Saône en plein travail!

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B