Joli succès pour les Olympiades du Chalon Basket Club ce samedi à la Verrerie

Les Olympiades du CBC, qui se sont déroulées le samedi 1er juin au gymnase de la verrerie, ont été un véritable succès. Organisé par Baptiste Pugeaut, entraîneur des U18 féminines région, cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de participants pour des jeux de précision, de mime et de force. Grâce à la générosité des sponsors tels que Sport 2000, Comptoir des Fers, Moulin Joseph Nicot, Megarama et Patrick Pugeaut Dépannage, tous les participants ont été récompensés. De plus, le buffet préparé par la boulangerie La Meulière a ravi les papilles de tous.

L'occasion pour le club de remercier chaleureusement le Givry Starlett Club pour leur magnifique représentation de danse lors des Olympiades. Leur performance a été époustouflante et a permis à tous les participants de découvrir une autre discipline artistique.

Le CBC souhaite adresser sa gratitude envers tous les participants et supporters pour leur enthousiasme et leur engagement, ainsi qu'envers les sponsors qui ont contribué au succès de ce projet.