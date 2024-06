47/51 l’association châtenoyenne en assemblée générale ordinaire le 23 mai 2024.

Jeudi 23 mai à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal se tenait l’assemblée générale de l’association 47/51 regroupant les châtenoyens nés entre 1947 et 1955, ayant habité la commune avant 1965.

L’AG, sous la présidence de Michel Tremoy, a réuni cette année environ une quarantaine de membres. La municipalité de la commune était représentée par Roland Bertin 1er adjoint et Pascale Lepers adjointe, monsieur le maire Vincent Bergeret n’étant pas disponible.

Michel Tremoy, dans son discours, a remercié les représentants de la municipalité de leur présence ainsi que tous les adhérents et leur conjoint venus à cette AG.

La secrétaire Christiane Tremoy a égrainé les différentes actions, visites organisées pour les membres de l’association et les souhaits pour l’année 2024.

Comme pour chaque AG, la trésorière Elisabeth Meunier a fait la présentation du bilan financier qui laisse apparaitre une trésorerie saine.

Cette assemblée générale est aussi le moment privilégié pour ces châtenoyens et châtenoyennes qui se sont côtoyés durant toute leur enfance et sûrement leur jeunesse de se retrouver et de se remémorer des souvenirs pendant le bon repas qui suit la partie officielle de l’AG.

C.Cléaux