Le CDMJSEA 71 réuni pour travailler et se détendre

Traditionnellement à cette époque de la saison, le bureau du Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saone et et Loire ( CDJSEA 71) se réunit pour faire un point de la saison écoulée et profiter des lieux bucoliques et sympathiques du Parc de Loisirs de la commune des Bizots.

Une réunion de bureau placée sous la présidence de Gérard Tollard, assisté de sa fille secrétaire Yvonne Le Floch. Le Président a tenu à faire un point au regard de certaines invitations et des licenciés ainsi que sur les différentes aides financières possibles.

Du coté des licenciés le fichier comporte 116 noms et mériterait de voir plus d’inscriptions de la part des nombreux Médaillés qu’ils soient de bronze, d’argent ou d’or.

Mettre l’accent sur les adhésions

Le bureau doit se pencher sur ce sujet des adhésions afin de relancer les médaillés actuels, mais aussi de motiver les nouveaux lors des cérémonies de remise de médailles en Préfecture, afin d’adhérer au Comité Départemental tout en mettant l’accent sur l’utilité de l’association. Le coût de l’adhésion est actuellement de 25 € pour l’année, déductible fiscalement.

La situation de trésorerie, présentée par Marius Viero est très saine et ce en partie grâce aux aides diverses, pas toujours faciles à obtenir semble-t-il.

Du coté des actions envisagées

La remise du Challenge Jean Tissot à l’équipe de rugby départemental méritante de la saison. Cette année le CDJSEA 71 a choisi l’AS Tournus.

La Journée du Bénévolat qui se déroulera à Chatenoy le Royal, en ouverture de la Soirée des Trophées de l’OMS locale le 22 novembre 2024. Cinq femmes et cinq hommes du département, bénévoles d’associations, seront récompensés au cours de cette traditionnelle cérémonie.

Cette matinée de travail s’est conclue autour du verre de l’amitié et d’un repas concocté par le dévoué Michel Dumerger et sous les auvents du Parc des Loisirs des Bizots aimablement mis à disposition par son maire Jean-Paul Luard, membre du bureau de CDJSEA 71.

JC Reynaud