ELECTIONS EUROPÉENNES - 32 élus de la majorité régionale appellent à voter pour Raphaël Glucksmann le 9 juin !

Nous, élus régionaux socialistes, apparentés et sans étiquette de Bourgogne-Franche-Comté, lançons un appel à soutenir la liste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann le 9 juin prochain. Dans un moment historique où l'avenir de notre continent est en jeu, il est impératif de choisir une voie de Gauche et écologiste efficace capable d’agir à Strasbourg et à Bruxelles !

Agir pour la paix

La guerre est à nos portes et si Poutine gagne contre l’Ukraine, nous serons sa prochaine cible. Nous proposons d’armer nos amis ukrainiens plus massivement. Nous disposons de 206 milliards d’euros issus de comptes bancaires russes gelés qu’il faut saisir pour financer l’effort de guerre en Ukraine. Cette guerre a prouvé la nécessité de renforcer notre industrie de défense par un plan d’investissement européen massif.

Favoriser le pouvoir d’achat

Face aux inégalités croissantes, la liste Réveiller l'Europe propose des mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat en plafonnant les prix de l’énergie, en favorisant la rénovation thermique des logements pour lutter contre la précarité énergétique et assurer des soins de qualité pour tous en luttant plus efficacement contre les déserts médicaux.

Soutien à notre ruralité

Notre région, ancrée dans une riche tradition rurale, agricole et viticole, nécessite une politique européenne qui soutient la souveraineté alimentaire et la transition écologique. Le programme Réveiller l'Europe met l'accent sur la relocalisation de la production alimentaire, l'agriculture durable, et la protection des agriculteurs contre les crises de surproduction. Ces mesures sont essentielles pour garantir la prospérité de nos terroirs et la qualité de nos produits. Elle est la seule qui propose un bouclier rural, dispositif né dans notre région.

Réussir la transition écologique et assurer notre souveraineté énergétique

La transition énergétique est au cœur de nos préoccupations. Le programme de Raphaël Glucksmann prévoit d'investir massivement dans les énergies renouvelables et de planifier la sortie des énergies fossiles dans le cadre d’un mix énergétique où le nucléaire a sa place. Nous devons nous rendre indépendants des énergies fossiles issues de la production du pétrole russe ou du pétrole du Qatar.

Développer une politique migratoire digne et maîtrisée

L’extrême droite agite le chiffon rouge de l’immigration. Or, elle a toujours été indispensable au développement de notre continent. Dire qu’il faut l’interdire est un mensonge, une hypocrisie. Les gouvernements les plus extrêmes en Europe l’ont même acté en accueillant des immigrés souvent provenant d’Afrique. Nous n’acceptons pas la mort dans la Méditerranée de toutes celles et tous ceux qui fuient le réchauffement climatique, la misère ou les exterminations. C’est une obligation internationale, du droit maritime. Nous assumons les opérations de sauvetage au nom du “devoir de sauver”. Plus encore, nous devons accueillir dans la dignité en créant des voies légales de migration.

En soutenant la liste Réveiller l'Europe portée par Raphaël Glucksmann, nous faisons le choix d'une véritable puissance écologique et politique. Une Europe qui écoute et répond aux besoins de l’Union Européenne, de la France et de notre région !

Avec vous, nous voulons réveiller l’Europe le 9 juin prochain !

Les élus régionaux socialistes, apparentés et sans étiquette du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.



LES SIGNATAIRES :

Marie-Guite DUFAY,

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Jérôme DURAIN,

Président du Groupe Notre Région Par Cœur

Hicham BOUJLILAT,

Vice-président, Candidat sur la liste Réveiller l’Europe portée par Raphaël Glucksmann

Michel NEUGNOT, Premier vice-président

Laetitia MARTINEZ, Vice-présidente

Nicolas SORET, Vice-président

Océane GODARD, Vice-présidente

Éric HOULLEY, Vice-président

Patrick AYACHE, Vice-président

Willy BOURGEOIS, Vice-président

Nathalie LEBLANC, Vice-présidente

Alain BECQUET, Conseiller Régional

Franck CHARLIER, Conseiller Régional délégué

Claudy CHAUVELOT-DUBAN, Conseillère Régionale déléguée

Myriam CHIAPPA-KIGER, Conseillère Régionale déléguée

Gilles DEMERSSEMAN, Conseiller Régional délégué

Anne-Marie DUMONT, Conseillère Régionale déléguée

Nabia HAKKAR-BOYER, Conseillère Régionale

Denis HAMEAU,

Conseiller Régional délégué

Nathalie LABOSSE,

Conseillère Régionale déléguée

Jean-Claude LAGRANGE, Conseiller régional

Liliane LUCCHESI,

Conseillère Régionale déléguée

Arnaud MARTHEY, Conseiller Régional délégué

Sylvain MATHIEU, Conseiller Régional délégué

Sylvie NARDIN, Conseillère Régionale

Loïc NIEPCERON,

Conseiller Régional délégué

Valérie PAGNOT,

Conseillère Régionale déléguée

Frédéric PONCET, Conseiller Régional délégué

Jean-Marc RÉTY, Conseiller Régional

Bertrand VEAU,

Conseiller Régional délégué

Fabrice VOILLOT,

Conseiller Régional délégué

Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional délégué