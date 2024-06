1er bal organisé par les élèves de troisième du collège Louis Aragon de Châtenoy le Royal.

Les élèves de troisième de la précédente promo du collège Aragon en rêvaient déjà mais le timing était trop court pour préparer le bal dans de bonnes conditions. La promo 2023/2024 a pris la relève et relevé le défi d’organiser un bal pour l’ensemble des troisièmes du collège Louis Aragon.

Cette année scolaire, c’était chose faite pour le lancement du projet avec le soutien de Rachel Michaudet CPE du collège et Léogadie Duplat directrice de l'Espace Royal Jeunes (ERJ).

Une équipe de 10 collégiens et collégiennes a pris le projet en main. Le groupe a commencé par lancer une enquête auprès des autres élèves de troisième afin de connaitre leur intéressement à cette idée de bal, ensuite ils ont planché sur la création des affiches, sur le choix des décos, le choix du DJ et ils en ont fait la présentation aux professeurs et responsables du collège, il y a eu 4 réunions en lien avec Madame Michaudet pour finaliser.

Ce vendredi 31 mai, c’était le grand soir pour la cinquantaine d’élèves de troisième.

Un bal encadré par quelques parents, les animateurs de l’ERJ, Alexandra Bourgogne et sous la surveillance de la police municipale à l’extérieur de la salle.

Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’élus, est venu saluer les jeunes en début de soirée, il y a rencontré quelques professeurs venus eux aussi montrer l’intérêt qu’ils portaient à cette animation organisée par les élèves.

Quelques adultes ont même fait quelques pas de danse avec les jeunes.

DJ, séance photos, petite restauration, buvette, la fête a battu son plein jusqu’à environ minuit, heure où les parents sont venus chercher leurs enfants signifiant la fin du bal.

C.Cléaux