Faible affluence au vide-greniers du Plateau Saint-Jean

«Nous sommes déçus du faible nombre d'exposants», a souligné Yoann Bougaud, le président du Comité de bienfaisance du Plateau Saint-Jean.

«Cette faible participation est due à une météo hélas capricieuse», explique ce dernier.

Les adeptes de vide-greniers et brocantes avaient rendez-vous sur la Plaine de Jeux, Rue Salvador Allende (à côté d'Emmaüs), ce dimanche 2 juin de 6 heures à 18 heures, avec seulement 15 exposants cette année.

Les quelques visiteurs se sont déplacés le matin puis plus personne, c'était le désert des Tartares... À 12 heures 30, tous les exposants avaient plié les gaules.

Les bénévoles, les exposants et les rares visiteurs ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers qui fait figure de régional de l'étape, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Alain Gaudray, le conseiller départemental du canton de Chalon-sur-Saône 1, les reines de quartier et Océane Bouillot, la Rosière 2024.

(Photos gracieusement fournies par Yoann Bougaud)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati