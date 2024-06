Le programme Interreg France-Suisse poursuit sa programmation : 7 nouveaux projets retenus pour la période 2021-2027

Les partenaires du programme de coopération territoriale Interreg France-Suisse se sont réunis jeudi 16 mai à l’occasion du comité de suivi à Courtelary (Canton de Berne) où ils ont été accueillis par Monsieur Etienne Klopfenstein, Président du Conseil du Jura bernois.

Ce comité, sous la co-présidence de David Eray, Ministre du Canton du Jura, et de Valérie Pagnot, Conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté en charge des coopérations transfrontalières, a sélectionné 7 projets. Ceux-ci bénéficieront d’un soutien de près de 2,3 millions d’euros de FEDER (fonds européen de développement régional).

Parmi ces projets, deux s’inscrivent dans la priorité 1 du programme « Neutralité carbone et transition écologique », deux ont été retenus au titre de la priorité 2 « Recherche et innovation, usages numériques », un projet au titre de la priorité 4 « Tourisme durable et culture ». Enfin, deux projets ont été programmés dans le cadre de la priorité 5 du programme « Réduire les obstacles à la frontière », via les Plans Territoriaux Intégrés de Coopération (PTIC) qui offrent la possibilité aux territoires de mettre en place des stratégies de coopération transfrontalière à l’échelle locale.

ELECTRIVERT : valorisation de la biomasse en électricité

Programmé lors du comité de suivi, le projet ELECTRIVERT, porté par l’Université de Bourgogne – Laboratoire ICB (France) et la Haute École d’Ingénierie de Sion HEI-VS, HES-SO Valais (Suisse), a pour objectif de valoriser l'énergie disponible apportée par la biomasse (principalement le biogaz) et de promouvoir sa conversion en électricité par des systèmes de pile à combustible à oxyde solide. Un état des lieux concernant la production, la valorisation et la distribution de biogaz sur le territoire de coopération franco-suisse sera dressé. Les objectifs, de part et d’autre de la frontière, concernant la distribution et la promotion du biogaz pourront ainsi être exposés et comparés. Le but est de sensibiliser les acteurs de ces filières afin de créer des nouveaux producteurs de biogaz et de multiplier l’installation de piles à combustible dans les habitations permettant de transformer la biomasse en électricité verte et en chaleur utilisée sur place.

Montant de l’aide européenne (FEDER) programmé : 452 000 €



PTIC COOPTERRJU

Le plan territorial intégré de coopération (PTIC) concerne le territoire de coopération le plus septentrional de l'arc jurassien, à savoir le territoire de coopération Nord Franche- Comté - Canton du Jura. Les exécutifs des partenaires engagés dans cette coopération ont identifié des actions et des projets communs relevant des domaines des transports et mobilités, formation supérieure, recherche et innovation, environnement, culture et citoyenneté des jeunes.

Pour cette phase de candidature, trois acteurs institutionnels - relevant de différents échelons administratifs - sont mobilisés : la République et Canton du Jura (RCJU), le Conseil départemental du Territoire de Belfort (CD90), la Communauté d'agglomération du Grand Belfort (GBCA).

Le but de la stratégie est de coordonner et renforcer les collaborations en cours et d’en développer de nouvelles dans le cadre d’une stratégie de coopération franco-suisse intégrée et durable.

Montant de l’aide européenne (FEDER) programmé : 58 000 €

Pour rappel, le programme Interreg France-Suisse est doté d’une enveloppe composée de 69,7 millions d’euros de FEDER et 50 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux) qui seront alloués à des projets couvrant le territoire franco-suisse pour la période 2021-2027.

L’ensemble des projets soutenus est consultable sur www.interreg-francesuisse.eu Le prochain dépôt de projets est ouvert jusqu’au 13 septembre 2024.