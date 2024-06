Le samedi 15 juin 2024, le club de la JSO Basket organisera pour la première fois l’événement “Fête vos jeux” à la plaine de jeux d’Ouroux-sur-Saône.

“Fête vos jeux”, c’est l’événement qui aura lieu à Ouroux-sur-Saône le samedi 15 juin ! Avec pour point d’appui les Jeux Olympiques de Paris 2024, le club de basket de la JSO Basket, a pu compter sur de nombreuses associations pour organiser cet événement.

Au cours de la journée, les différentes associations présentes vont proposer au public des animations ludiques et accessibles autour de leur sport. Au programme, du basket-ball bien évidemment, du football, de la lutte, du judo, du tir, du hand, des sports équestres et du tennis ! D’autres sports pourront être confirmés dans les prochains jours.

Pour animer la journée, c’est entre 11 heures et 14 heures que différents sportifs de haut-niveau seront présents pour parler de leur parcours, expériences et pour répondre aux questions du public présent. L’événement a le plaisir de confirmer la présence d’Axel Bouteille et Anthony Rodriguez.

Un point de restauration sera proposé avec des menus, des grillades, des desserts. Point important, une paella est aussi proposée cuisinée par l’entreprise Paella Domingo ! Pour profiter de celle-ci, il est obligatoire de réserver son menu auprès du club (sur nos réseaux sociaux ou par le numéro de téléphone disponible sur notre affiche) avant le 10 juin 2024.

Pour faire de cet événement une réussite, nous remercions grandement les associations qui ont su coopéré avec nous, mais également nos sponsors. Les sponsors restent notre seul outil pour réaliser un événement de cette ampleur. Sans l’aide de la mairie d’Ouroux-sur-Saône, The Caviste, Colryut Ouroux- sur-Saône, la seigneurerie Gauthier, la menuiserie Lory, F&S event, l’instant by Pinto et le garage Charbonnier, rien de tout ça n’aurait pu être possible !

Pour plus de précisions, voici le programme de la journée : 10 heures : cérémonie d’ouverture,

10h30 à 16h30 : accès aux animations,

16h30 : cérémonie de clôture.

A propos : le club de la JSO Basket est le club de basket-ball d’Ouroux-sur-Saône. Il est dirigé par Floriane GUÉNOT et Alexandre BARBOSA. L’association comptabilise plus de 110 licenciés sur la saison 2023-2024. Depuis cette saison, le club compte dans ses rangs un apprenti en BPJEPS afin de s’occuper de toutes ses équipes.