AVIS DE DECES - Monsieur Maurice MAYO

SAINT-MARCEL - FUSSEY



Josette, son épouse ;

Fabrice et Elodie, Jérôme (†), ses enfants ;

Rémi et Lucie, ses petits-enfants ;

Clément, son petit-fils de cœur ;

Lucien et Christiane, son frère ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Maurice MAYO

dit « Momo »

à l'âge de 74 ans.

Un dernier hommage sera rendu à Maurice le vendredi 7 juin 2024 à 13h15 à la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Maurice reposera à la chambre funéraire de Saint-Marcel à compter du mercredi 5 juin 2024.

Ni fleurs ni plaques.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du service neurologique de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.