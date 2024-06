Ce dimanche 9 juin, profitez d'une découverte inédite des grottes d'Azé, avec les spéléologues du club des Argilons et de l’association de recherche et de valorisation des Grottes d’Azé.

A l’occasion de la journée internationale des cavités souterraines, le site départemental des Grottes d’Azé, classé « Site pittoresque et artistique », proposera au public ce dimanche 9 juin, une découverte inédite des grottes, avec les spéléologues du club des Argilons et de l’association de recherche et de valorisation des Grottes d’Azé.

Au programme de cette journée :

De 10h à 17h des visites « spéléo » au-delà de la cascade, donc découverte plus loin que lors des visites traditionnelles

A partir de 8 ans

Départ des groupes toutes les demi-heures à partir de 10h

Prévoir bottes et imperméable

Gratuit, sur inscription

A 10h30 et 14h30 des visites « conférence préhistorique »

Tous publics

Gratuit, sur inscription



Renseignements/ Inscriptions

Grottes d’Azé -135 route de Donzy - 71260 Azé

03 85 33 32 23 – www.grottes-aze71.fr