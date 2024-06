L'Institut... le plus ancien institut de beauté de Chalon .. change de mains

Ce n'est pas une inconnue pour Patricia qui reprend les commandes de son bébé, porté fièrement pendant 37 ans ! Rien que ça ! Créé en 1987, l'Institut demeure le plus ancien de Chalon sur Saône. Et quelle plus belle fierté que de transmettre son entreprise à une ancienne apprentie, formée il y a 11 ans dans ces locaux. C'est Justice Jaulet, déjà patronne de sa propre affaire à Sennecey le Grand, qui a décidé de s'agrandir, en s'implantant désormais à Chalon sur Saône.

Au cours de ces 37 années, ce sont 15 apprenties du CAP au BTS qui ont été formées par Patricia Beauvallet. Une manière de rappeler l'engagement qui aura été le sien pour la défense de cette profession. En 2011, elle participa à la création de la Confédération Nationale et Artisanale des Instituts de Beauté, devenant Présidente Saône et Loire et Nièvre, sans compter son engagement au sein de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat mais aussi au sein du GFEC, le groupement de formation esthéticienne-cosmeticienne. Même si la retraite est là, Patricia Beauvallet entend poursuivre ses mandats jusqu'à leurs termes avant de s'occuper de son jardin, si son époux lui laisse un peu de place.

Une vraie fierté pour Patricia de céder son affaire à Justine, elle-même membre de la CNAIB. Une belle continuation et une succession rondement menée, avec la ferme volonté de ne rien changer à cette recette qui a fait le succès de l'Institut. Félicitations à toutes les deux pour vos nouvelles aventures.

