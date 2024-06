Sorbiop, le plus ancien producteur de glaces bio français vous ouvre ses portes en Saône et Loire

L'été se prépare... et un été sans glaces... pas la peine d'y penser ! Du coup, si vous êtes adeptes de vraies saveurs et de produits faits en Saône et Loire. Laissez-vous porter par les saveurs de Sorbiop à Saint-Etienne en Bresse aux portes de Chalon sur Saône.

Sylvie Guigue qualifie sa production de "glaces végétales". Une histoire qui débute au début des années 80 avant qu'elle reprenne l'affaire, et qu'elle la professionnalise toujours plus. Une origine qui fait de cette entreprise à Saint-Etienne en Bresse, la plus ancienne productrice de glaces biologiques de France. Depuis, la production de glaces et autres sorbets s'est bien évidemment démocratisée mais à Saint-Etienne en Bresse, on a réussi à préserver les fondamentaux, avec un attachement très vif à la production respectueuse des saisons.

"Un jardin à 10 mètres du laboratoire.... "

Sylvie suit à la lettre ce qu'il se passe dans le jardin et verger, annexé à son local. Framboises et autres groseillers ou cassis vont donner le rythme des prochaines productions. Puis viendront les fraises, les griottes, les kiwi, les mûres mais aussi myrtilles ou les délicieuses pêches de vigne pour les sorbets. Côté glaces végétales sans gluten à base de boisson de riz, agastache, basilic citron, caramel, chocolat, lavande... la liste des parfums est tellement appétissante qu'on ne sait où donner de la tête dans les envies.

16 000 litres par an et des envies de parfum toujours plus abouties

Avec des points de vente qui se diversifient de plus en plus, les produits de Sorbiop sont disponibles à Chalon sur Saône chez Biocoop ou Marcel et Fils mais aussi chez Arts de vivre à Lux ou encore Place des Meeples rue au Change, à la Boule à Thé rue aux Fères, Sylvie Guigue a bien compris que ce marché et notamment la manière de le commercialiser est sans cesse en mutation. De nombreuses plateformes de vente à distance (Pourdebon par exemple) se sont montées ces dernières années, permettant à Sorbiop de commercialiser ses produits bien au-delà de la Bresse et de la Saône et Loire. Adepte des échecs, Sylvie Guigue et ses glaces sont devenues au fil du temps des moments incontournables à l'occasion des Championnats de france jeunes mais aussi adultes. Les produits sont également bien présents à Chalon lors de Chalon dans la Rue ou pour les Nuits Bressannes mais aussi sur les grands salons professionnels en Alsace, à Lyon ou Paris.

Pour cette année, les saveurs Pistache, Kiwi, Pêche de vigne et Lavande font leurs grands retours...Elles seront proposées à l'occasion des portes ouvertes organisées ces 7 et 8 juin à Saint-Etienne à Bresse. Ouverture des portes de 13H30 à 18H30. Possibilités d'acheter sur places des pots de 140 ml, 550 ml et 1 litre. Prévoyez votre glaciaire !

Laurent Guillaumé