Journée sportive inter écoles Pagnol et Courbet de Champforgeuil.

Les 180 élèves des classes du CP au CM2 des deux écoles de Champforgeuil ont participé à une rencontre sportive organisée dans le cadre des JO qui vont se déroulés en France cette année.

Les épreuves opposant les différentes classes des écoles ont été soigneusement concoctées par Mickaël Brié, adjoint au responsable Enfance Jeunesse - secteur Enfance à la mairie de Champforgeuil.

Chaque classe représentait un pays, les classes ont été réparties de façon à faire passer les épreuves le matin pour les CP-CE1-CE2 et l’après-midi pour les CE2/CM1-CM2. Les enfants devaient se mesurer aux 6 épreuves qui les attendaient afin de faire remporter le pays qu’ils représentaient. Les pays qui étaient représentés : le Qatar, la République Tchèque, le Kenya, l’Australie, la Pologne, Cuba, la Hongrie, la Corée du sud, la Chine, le Japon, les Etats Unis, le Royaume Uni, l’Italie, l’Espagne, … Toutes les affichettes, lyous es panneaux, les fanions des pays ont été réalisés par les enfants des écoles.

Les épreuves

Le biathlon, épreuve de course à l’aveugle et tir à l’arc : Par groupe de deux, un élève les yeux bandés et un élève accompagnateur, ils devaient faire un parcours et ensuite à l’arrivée réaliser l’épreuve de tir à l’arc (tir non à l’aveugle),

Zumba-renforcement musculaire,

Basket,

Cécifoot : foot à l’aveugle, de même que pour le biathlon, épreuve par deux avec pour objectif de faire marquer des buts par celui qui avait les yeux bandés,

Escalade,

Et la course à la réponse.

Chaque activité était sous le contrôle et la responsabilité de deux adultes : animatrices ou animateurs, parents d’élèves, enseignants, élus, membres de Concept Ball de Champforgeuil, Stéphanie Bedin de l’association Fit Dance, le moniteur de Varappe évolution …

Tout a commencé par l’arrivée de la flamme olympique et l’allumage de la vasque le matin par les petits, ensuite se sont déroulées les épreuves jusqu’à midi.

Les autres classes qui devaient concourir l’après-midi sont arrivées avec elles aussi leur torche pour raviver la flamme après un tour d’honneur et ce, juste avant le discours de madame le maire Annie Sassignol.

Annie Sassignol a rappelé aux enfants les valeurs des JO +vite, +haut, +fort ensemble et celles du sport en général esprit d’équipe, de partage.

Pour la remise des médailles aux jeunes sportifs du matin, 2 sportifs de haut niveau en lutte étaient présents. Tout un symbole pour les enfants car Axel Louarn-Azaiz champion de France, il totalise déjà 15 ans de pratique, et Titouan Robin champion BFC, sont tous les deux au club de lutte de Champforgeuil.

Chaque élève des différents pays représenté a reçu une médaille, de quoi rentrer fier à la maison.

Après un pique-nique en commun, les plus grands se sont à leur tour mesurés aux différentes épreuves.

Une journée bien remplie pour tous petits et grands mais elle restera marquée dans les mémoires en attendant les épreuves des JO à Paris.

C.Cléaux