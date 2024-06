Avec deux nouvelles médailles d’or, les gymnastes de Gymnastique Rythmique de l’Eveil ont à nouveau brillé sur le plan National

Le clin d’œil info-chalon.com

Pour leur second Championnat qui s’est déroulé dans l’Essone à Epinay sous Sénart, les gymnastes de Gymnastique Rythmique de l’Eveil ont confirmé leurs très bonnes performances de la saison à la grande satisfaction de leurs coachs Marion Millet, Véronique Defosse, Cécile Malatier et Lisa Barbier Pernette.

En tout, une équipe club de niveau 3 et trois ensembles dont deux en minime et une en cadette junior sénior étaient engagés.

L’équipe club tout d’abord : Composée de Lysiane Andrieux, Alya Lakor, Alix Barbier-Pernette avec un individuel cerceau et de deux duos Eléna Large / Léonie Gardette et Laura Bigault / Candice Foucard avec un enchaînement corde se hisse magnifiquement sur la plus haute marche du podium devant 35 concurrentes et remporte le trophée fédéral.

L’ensemble minime ensuite : Avec Léonie Gardette, Eléna Large, Laura Bigault, Zya Millan, Garance Souillot et Elyna Grenot décroche la médaille d’or et devance 30 clubs venus de tous les coins de France.

Dans la même catégorie le second ensemble de l’Eveil composé de Cali Lancry, Léonie Mariusse, Lalie Delmas, Tanysha Lorbi, Léna Tussiaux et Milléna Avetissian se classe 7ème.

Pour terminer : Coline Briot, Alya et Kinza Lakor, Lysiane Andrieux, Calie Berret et Alix Barbier-Pernette qui composaient l’ensemble cadette junior sénior terminent à la 7ème place sur 21 participants.

Une nouvelle fois les gymnastes de L’Eveil de Chalon ont porté haut les couleurs chalonnaises, souhaitons leur la même réussite dans 15 jours lors du dernier Championnat National qui se déroulera à Nantes (pour les GR de niveau 2).

