Didier et Alexis sont en Italie - Ce soir ils auront parcourus 900 km pour les enfants malades

Ce soir ils arriveront à

Ferrare (Ferrara en italien) une ville italienne de la province de Ferrare en

Émilie-Romagne. Ils auront alors pédalé sur 900 km sous la pluie et le soleil. Ils ont également rencontré

de belles personnes sur leur parcours.

Ils nous rappellent aujourd’hui l’objectif de ce défi sportif et solidaire: Récolter des dons pour la

recherche.

Chaque année en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. L’association du rêve de Marie DREAM est convaincue que la recherche fondamentale arrivera à repousser les limites de la connaissance pour comprendre ces maladies et inventer de nouveaux traitements, plus efficaces et moins toxiques.

Didier et Alexis ont pour objectif de collecter 10000 euros avant fin Juin, alors ils mettent tout leur cœur à nous faire des directs et des vidéos chaque jour sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez les suivre sur : https://www.facebook.com/groups/366383382193971?locale=fr_FR Vous pouvez bien sûr les encourager et soutenir ce défi un peu fou en faisant un don sur

: https://le-reve-de-marie-dream.fr/

Etant reconnue association d’intérêt général, chaque don donne droit à une réduction d’impôt.

Et n’oubliez pas, il n’y a pas de petits dons.

Marie avait un rêve : Que chaque enfant, que chaque adolescent puisse guérir. Ensemble on peut le réaliser.

Nous souhaitons bonne route et bon courage à ces 2 champions qui ont encore 1100 km à pédaler avant d’arriver à Olympie.

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE