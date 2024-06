ELECTIONS EUROPEENNES - "Dimanche 9 juin : un enjeu déterminant pour ces élections européennes !" rappellent les Insoumis de Chalon

Communiqué de presse

38 listes, il y a de quoi se perdre ! Et à 4 jours de scrutin, beaucoup d’entre vous n’ont pas encore reçu le matériel électoral dans les boîtes à lettres !

Alors nous allons vous aider avec un petit comparatif des listes principales.

A DROITE, vous avez Valerie HAYER, la candidate de Macron : bon, si vous trouvez que tout va bien avec vos fins de mois, pour se soigner chez un spécialiste ou à l’hôpital public, pour vos factures d’électricité qui ont augmenté de 40% en 2 ans, pour les coupes qui viennent d’être décidées dans les dépenses publiques qui vont encore plus détruire les services publics, avec la retraite à 64 ans, alors elle est votre candidate !

A DROITE, vous avez aussi Francois Xavier BELLAMY : lui, c’est le candidat du parti de Sarkozy, ex président multi condamné, qui a déjà dirigé le pays pendant 5 ans : recul des retraites de 60 à 62 ans, nette dégradation des services publics suite au non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, hausse sensible du chômage etc.

A L’EXTRÊME DROITE, vous avez Jordan BARDELLA : alors là disons le tout net, dans ses 5 dernières années de mandat, il n’a pratiquement pas été vu au Parlement européen. Autant dire que cela ne sert à rien de voter pour un tel député ! Et, lorsqu’il siégeait, il a voté CONTRE la sortie du marché européen d’électricité qui a entraîné une hausse de 40% de nos factures, CONTRE toutes les mesures de progrès social, CONTRE les droits des femmes. En France le RN a voté CONTRE l’augmentation du SMIC, CONTRE la taxation des super profits, CONTRE le rétablissement de l’ISF etc.

En réalité Bardella et Le Pen n’ont qu’une mesure obsessionnelle, l’immigration, et ont déclaré la guerre aux 5 millions de nos concitoyens de confession musulmane, coupables à leurs yeux de tous les maux !

ET À GAUCHE : vous avez d’abord Raphaël GLUCKSMAN, qui conduit la liste du PS, soutenue par toute cette vieille gauche anti NUPES, qui a été lourdement sanctionnée en 2022 par les électeurs (1,75%) : Hollande, Cazeneuve, Delga (soutien du projet de l’A69), Hidalgo ! Libéral de « gauche », un temps très proche de Sarkozy et qui a même travaillé plusieurs années pour un dictateur géorgien, il reconnaît voter 80% des résolutions au Parlement européen … avec les députés macronistes !

ET A GAUCHE il y a enfin Manon AUBRY : députée de combat depuis 5 ans, son groupe est le seul qui n’ait pas donné une seule voix aux traités de libre échange qui appauvrissent nos agriculteurs, elle a voté POUR la sortie du marché européen de l’électricité, POUR l’abrogation des règles d’austérité, POUR la taxation des super profits, POUR le refus des pesticides, POUR une allocation d’autonomie aux jeunes, POUR inscrire le droit à l’IVG dans la Charge européenne des droits fondamentaux et POUR le Cessez le feu à Gaza et la construction de la Paix en Ukraine

Sa liste d’Union Populaire est la seule à porter le programme de la NUPES, écrit en 2022, signé par les autres formations de gauche … qui se sont empressées de trahir leur signature moins d’une année plus tard !

Alors si vous aussi vous voulez tourner la page de Macron, construire une autre société, plus sociale, plus démocratique, plus écologique et œuvrer pour un monde de Paix, un seul bulletin le 9 juin : celui de la liste d’Union Populaire conduite Manon AUBRY, POUR NOUS DONNER LA FORCE DE TOUT CHANGER !



Damien SALEY et Sylvie HERODY

Chalon l’Insoumise