Découvrez le programme des animations estivales 2024 de la Ville de Chalon-sur-Saône

Un coût de 173 500 euros pour toutes les animations. La conférence de presse !

Mercredi 5 juin, à 7 heures 30, avait lieu, quai de la Monnaie à Chalon-sur-Saône, la conférence de presse de présentation des animations de l'Eté 2024.

Une conférence de presse présentant les animations estivales qui s’est déroulée en présence Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office de Tourisme et Evénements…

Sur place, Gilles Platret, assisté de tout son service communication a exposé les nouveaux et les différents thèmes et animations qui vont égayer notre ville au cours de l’été 2024 et le coût.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Nous sommes ici pour faire la présentation de la saison estivale qui va officiellement commencer à l’occasion de la Fête de la musique. Nous avons d’ailleurs des chronologies un peu particulières cette année, vous savez que le festival Chalon Dans la Rue est avancé et nous, on essaie aussi de calibrer en fonction des contraintes que l’on peut avoir et donc on commencera officiellement Chalon au fil de l’eau le 21 juin avec ‘Les Guinguettes’ en même temps que la Fête de la musique. On est là parce que c’est un lieu important car le quai de la Monnaie fait partie du circuit de Chalon au fil de l’eau, du circuit des guinguettes et à ce titre là, ici dans ce lieu festif où les gens n’hésitent pas à danser et d’ailleurs on fera ce qu’il faut pour qu’ils le fassent, donc heureux de vous retrouver à cet endroit là ! Je vais donc dérouler le programme […] Comme vous le voyez, c’est un programme absolument énorme où l’on conforte d’année en année ce qu’on a imaginé et on l’enrichit en créant des nouveautés pour que personne ne puisse dire qu’on s’ennuie l’été à Chalon. En tout cas, les chalonnaises ou les chalonnais qui veulent sortir auront mille et une occasion de le faire et plein d’opportunités. Je vous remercie ! ».

Le programme du 15 juin au 31 Août

Guinguettes Port Villiers

Du vendredi 21 juin au dimanche 7 juillet - 16h / 23h30 L’événement estival emblématique qui donne vie aux rives de la Saône. Tous les soirs, une programmation musicale douce et variée et une offre de restauration diversifiée (fritures de poissons, empanadas, spécialités syriennes, glaces…). L’ouverture des guinguettes, le vendredi 21 juin, sera couplée avec la Fête de la musique

Guinguettes jardin géo botanique

Du lundi 15 juillet au vendredi 26 juillet à 20h Chaque soir, ce havre de verdure se transforme en un théâtre vivant où les arts et la musique s’entremêlent pour créer des moments inoubliables. Cette année, les mystères de la mythologie sont abordés à travers des animations fascinantes, où les légendes anciennes prennent vie sous les étoiles. Certaines animations demandent une inscription. Délocalisation au théâtre de verdure. Samedi 20 et dimanche 21 juillet à 20h Samedi soir, projection du film « Les Trois Âges », de Buster Keaton, accompagnée par des musiciens live. Dimanche soir, concert de la Big band « The Swing Miller System ». Des démonstrations avec une introduction à la danse par l’école « Deux pour danser » dans l’ambiance festive des années folles.

Guinguettes quai de la Monnaie

Du samedi 27 juillet au samedi 10 août - 17h / 23h30 Des soirées musicales envoûtantes au quai de la Monnaie avec des artistes locaux talentueux dans une ambiance festive, et le marché artisanal. Installation d’une piste de danse puisque, par expérience, c’est le seul site où les participants se lèvent et dansent !

Guinguettes bastion Sainte-Marie

Du jeudi 15 au vendredi 30 août - 15h / 22h (fin des activités à 20h) Installation au bastion haut (le bas, trop exposé au soleil et jeux d’eau souvent interdits en plein été) Dernier rendez-vous de l’été avec cette guinguette multi générationnelle où de nombreux rendez-vous ont été imaginés pour tous : Lundi et mercredi : spectacles jeune public Mardi et jeudi : thés dansants Vendredi, samedi et dimanche : concerts Il y aura également des jeux pour les enfants et un espace restauration.

Saison du Cloître

Du vendredi 19 juillet au vendredi 23 août - 20h Pour la 4e année consécutive, les murs feutrés du cloître Saint-Vincent vont devenir l’écrin prestigieux d’une nouvelle saison de concerts éclectiques, traditionnels ou multiculturels. Réservation et billetterie uniquement à l’Office de Tourisme.

Ciné sous les étoiles

Du mardi 6 au mardi 27 août : Chaque été, la ville se transforme en un véritable cinéma en plein air, où petits et grands sont invités à s’installer confortablement pour profiter d’une sélection de films cultes, récents ou classiques, projetés sous les étoiles. Des baptêmes de montgolfière en vol captif et des buvettes seront proposés à certaines séances. Réservation obligatoire pour les vols captifs.

Ballades à Chalon -jusqu’au 30 août

Temps fort de l’agenda culturel de l’été, Ballades à Chalon mélange la musique avec le patrimoine de la Ville : visites théâtralisées des lieux phares de Chalon et animations musicales éclectiques. En partenariat avec la Fédération Musicale de Saône-et-Loire, le Conservatoire du Grand Chalon et l’association les Rondes de Nuit.

Navettes fluviales - du samedi 6 juillet au dimanche 25 août

Chalon Balade assurera des navettes sur la Saône, entre le Port Villiers et la prairie Saint-Nicolas, du lundi au vendredi (14h/19h) et les samedis et dimanches (12h/19h).

Garçon la note (A Chalon) - du vendredi 5 juillet au vendredi 23 août - 20h30

Le célèbre festival de musique itinérant sera présent dans tout le Grand Chalon. Réservations conseillées directement auprès des bars et restaurants.

Les Rondes de Nuit

Impossible pour les Rondes de Nuit de négliger la sombre période vécue à Chalon-sur-Saône pendant la Seconde Guerre mondiale, suivie de la liesse populaire qui célébra la Libération. C’était il y a 80 ans. C’est donc au cœur de l’hôtel de ville que les membres de l’association vous feront vivre le quotidien des Chalonnais entre 1939 à 1945. Réservation et information à l’Office de Tourisme.

Demi-finale de coupe de France de joutes -15 et 16 juin - Port Villiers - 10h/20h

La Ville accueille pour la 3e année une manche du championnat de France de joute nautique, méthode lyonnaise, organisée par la Ligue Rhône-Alpes de Joute et de Sauvetage Nautique.

Fête de la musique - vendredi 21 juin – 18h / 1h

Les musiciens investiront les rues et les places pour faire résonner la 42e édition de la Fête de la Musique! Partout dans les rues, des rythmes venus du monde entier enchanteront le public, et plus particulièrement sur les cinq scènes mises en place par la Ville (place de l’Hôtel-de-Ville, place Saint-Vincent, théâtre de verdure, Port Villiers, prairie Saint-Nicolas.

Fête de la Saint-Jean - samedi 22 juin à 20h

Enfilez vos plus belles tenues d'été, préparez votre panier repas et rejoignez-nous pour une soirée sous le signe de la convivialité et de la fête autour d’un braséro. A la tombée de la nuit, la magie pyrotechnique embrasera le ciel de Chalon. Retour sur le site des Granges Forestier

36e Montgolfiades -Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 - Prairie Saint-Nicolas

L’Association des Montgolfiades de Chalon et de la Côte Chalonnaise mettra à l’honneur, pour cette 36e édition, le côté sportif des disciplines aéronautiques en invitant les pilotes français et étrangers titrés nationalement et internationalement.

Chalon dans la rue - du mercredi 10 au samedi 13 juillet

Un peu plus tôt qu’à l’accoutumée en raison des Jeux Olympiques, Chalon dans la Rue revient pour sa 37e édition. Plus de 180 compagnies de théâtre de rue, danse, cirque, marionnettes, entresort, performance… vont investir les rues et transformer la ville en une scène ouverte monumentale avec 181 spectacles et 946 représentations.

Fête du 14 juillet

Régates, ski nautique et descente aux flambeaux de la Saône. 19h : Cérémonie et défilé patriotique au Monuments aux Morts. 22h30/22h50 : Tir du feu d’artifice depuis les Granges Forestier. 23h/2h : bal sur la place de l’Hôtel-de-Ville (scène installée devant l’ex-stock Américain). L’Amicale des Pompiers tiendra une buvette au Port Villers

Grand concert : Julien Granel– samedi 31 août à 20h

Nominé aux victoires de la musique, ce jeune chanteur va mettre le feu au Port Villiers

Le Tacot de Chalon

Nouveauté : proposé par l’Office de Tourisme jusqu’au dimanche 30 septembre, ce trajet de 45 minutes dans le « tacot de Chalon » permettra d’admirer paisiblement la ville sous un angle nouveau

Office de Tourisme

Cet été, l'Office de Tourisme propose un programme riche en activités. Parmi les activités phares, les visites de village (Fontaines, Rully et Crissey) pour découvrir le charme local, les cours d'initiation au golf à la roseraie, la visite de la chèvrerie pour en savoir plus sur l'élevage caprin, et les balades gourmandes qui allient promenade et dégustation de produits du terroir. Comme nouveautés : une visite de miellerie, un atelier dégustation de vins original avec un wine truck, des visites et dégustations dans les vignes, ainsi que des ateliers créatifs comme la fabrication de papier artisanal et le travail du cuir.

Musée Denon

Exposition en cours « De terre et de bois »: Regards archéologiques sur le haut Moyen Âge en Chalonnais (jusqu’au octobre, Entrées gratuites. Ateliers : en juillet et août, participez en famille à une enquête dans le musée autour de Vivant Denon (à partir de 9 ans, gratuit). Toutes les dates sur le site museedenon.com

Musée Nicéphore Niépce

Expositions : « Oscura », une pratique collective du sténopé. « Demain est un autre jour », commande pour le photojournalisme du 29/06 au 29/09. Ateliers : En juillet-août, en plus des visites et ateliers, le musée propose des stages « Sténopé » pour découvrir et pratiquer la photographie la plus élémentaire à l'aide d'une boîte, un petit trou et une feuille de papier sensible! Tout le programme de l'été sur le site museeniepce.com

Animations du Patrimoine

Exposition « Cathédrale Saint-Vincent : chantier en vue ! » pour découvrir la restauration de grande ampleur en cours au sein de l'édifice. De nombreuses visites tout l’été : « Chalon-sur-Saône au Moyen Âge », ancien hospice Saint-Louis, visite de l'ancien Carmel récemment rénové. Ateliers : pour enfants ou à faire en famille, avec de belles nouveautés, « Lettres en série-graphie » et « Chalon médiéval : montez la garde ! »

Quartier d’été

La Ville, par l’intermédiaire de son service Vie des Quartiers, met en place tout au long de l’été des activités variées à destination de l’ensemble des publics (familles, enfants, jeunes, adultes et séniors) dans les domaines de la culture, du sport, des arts … au cœur des quartiers chalonnais. L'objectif de Quartier d’Été est de faire de la période estivale, un temps de respiration, de divertissement et de découverte, ainsi qu'un temps de rencontres et de renforcement du lien social, en proposant une offre d'activités variées déclinée dans chaque Maison de quartier. De nombreuses animations seront proposées durant les mois de juillet et août.

Animations jeunesse, accueils de loisirs et # La Place

Accueil de loisirs : L’accueil de loisirs est un espace ludique et sécurisant qui permet aux enfants de 3 à 11 ans de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée. Les inscriptions en ligne sont disponibles sur le portail Famille dès le samedi 15 juin, et sur sites dans toutes les maisons de quartier et à la Maison de la Famille. Inscription à la demi-journée (9h/12h et 14h/17h) ou en journée complète, avec ou sans repas (9h/17h) avec un minimum de trois demi-journées par semaine.

# La Place : Pour les 11/17 ans, # La Place s’occupe de proposer aux jeunes des activités tout l’été. Les inscriptions se font sur site à # La Place, dans les Maisons de quartier, à la Maison de la Famille ou en ligne via le Portail Famille. De nombreuses propositions d’animations (jeux en plein air, barbecue, soirées films, blind test, sorties, sports, jeux vidéo, ateliers créatifs…)

Nouveautés : Formule raid sportif (course, VTT, canoë et autres sports) - 8, 9 et 10 juillet Formule escalade / via ferrata Initiation d’escalade en falaise le mardi 6 août et une via ferrata dans le Jura le jeudi 8 août

Animations Service des sports

Plusieurs rendez-vous de choix pour cet été olympique : 14 et 15 juin : Prenez-vous aux Jeux au Parc des Expositions. 15 et 16 juin : tournoi international U13 de Football au stade Léo-Lagrange. 15 et 16 juin : Coupe de France de joutes nautiques au Port Villiers. 30 juin : gala de gymnastique de l'Éveil de Chalon au Colisée. 5/7 juillet : rallye de la Côte Chalonnaise au Parc Expo et routes du Chalonnais. 16 juillet : challenge du tir au Drapeau au stade Léo-Lagrange. 8/10 juillet : Cité Raid'Aventures au Lac Pré Saint-Jean et Roseraie. 1er septembre : triathlon de Chalon à l’Espace Nautique et dans les rues de Chalon

Animations Maison des Seniors

Lieu d’accueil, d’activité et d’information, la Maison des seniors proposera cet été plusieurs activités aux Chalonnais de plus de 55 ans. Parmi celles-ci : Visite de l’atelier Puzzle Wilson au centre-ville de Chalon, avec des explications des étapes de fabrication (10 juillet de 10h à 11h). Visite des Terres de Moulin Madame : découverte des céréales et de leurs propriétés, confection de gâteaux, dégustations (28 août de 13h30 à 16h30). Acrogivry : activité sportive dans l’un des plus grands parcs accrobranche de France (23 août de 13h à 17h)