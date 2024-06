En Saône et Loire, ce samedi après-midi de la Saint-Médard s'annonce très orageux

La Saône et Loire est en vigilance jaune pour le moment.

Il suffit de constater la coloration du ciel ce samedi matin pour se dire que d'ici quelques heures, le ciel devrait nous tomber sur la tête. Météo France prévoit un après-midi très électrique. Toute la Saône et Loire est concernée. Un situation qui devrait perdurer jusque dans la soirée. Et vous connaissez le dicton célèbre des Jardiniers... lorsqu'il pleut à la Saint-Médard, c'est 40 jours de pluie.. sauf si Saint Barnabé lui coupe l'herbe sous le pied... ça tombe bien, la Saint-Barnabé c'est mardi prochain et les prévisionnistes annoncent beau temps !