Retour sur la Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Indochine

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saône-3 représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon et 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Avant la lecture, par le sous-préfet, du message de Patricia Mirallés, la secrétaire d'État auprès de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, et les dépôts de gerbes commémoratives des associations et des autorités civiles et militaires, le maire et Pascal Tanguy, membre de la Société des Membres de la Légion d'Honneur, sont revenus sur ce 70ème anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine et de la «terrible bataille de Diên Biên Phu».

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati