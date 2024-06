LEGISLATIVES - 3e circonscription de Saône et Loire - Rémy Rebeyrotte officialise sa candidature aux côtés de Danièle Picard

COMMUNIQUE



Je serai de nouveau candidat aux élections législatives avec, à mes côtés, Danièle Picard, qui fait un travail remarquable, ainsi que Carine Beaufils et Catherine Pannetier, qui forment l'équipe parlementaire au service des communes, des entreprises, des associations et de l’ensemble des habitants de notre circonscription.

Le combat de ma vie, y compris pour des raisons familiales, est celui contre l'extrême droite, la haine et la démagogie qu'elle véhicule jusqu'au chaos.

J'appelle tous les démocrates et les républicains à leur faire barrage le 30 juin et 7 juillet prochains.

Rémy REBEYROTTE