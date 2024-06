LEGISLATIVES - Cécile Untermaier annonce sa candidature sur la 4e circonscription de Saône et Loire

Communiqué de presse de Cécile Untermaier :

"Les élections européennes ont porté en tête les forces d'extrême droite. Les électeurs ont exprimé leur colère et leur inquiétude à vivre dans un monde désormais en guerre aux frontières de l'Europe, un monde dans lequel les fondamentaux que sont la santé de proximité, le pouvoir d'achat et l'éducation régressent au préjudice des citoyens.

Le président de la République a décidé la dissolution. Je serai candidate pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Au-delà de l'enjeu fondamental que représente cette échéance électorale historique pour la France et de la protéger du repli et de l'obscurantisme, je compte sur les citoyens de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire pour continuer de porter cette parole dans une Assemblée nationale apaisée et constructive.

Avec ma voix de femme de gauche, de femme libre, mes combats pour ceux qui ont moins et que la vie frappe, pour une société de respect des citoyens et de leur environnement, je veux continuer à travailler pour notre territoire et ses habitants."