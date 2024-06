AVIS DE DECES - Madame Christiane CHOUET née CHARY

CHALON-SUR-SAÔNE (71) - MORTEAU (25) - CORCELLES-LES-ARTS (21)



Lydia et Olivier CHOUET,

sa belle-fille et son fils ;

Jade et Romain,

ses petits-enfants ;

Françoise et André RICHETER,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

les familles CHOUET et CHARY,

ainsi que ses amis de

Chalon-sur-Saône et Morteau,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane CHOUET

née CHARY

survenu le 5 juin 2024,

à l'âge de 78 ans.

Les obsèques seront célébrées mercredi 12 juin 2024, à 9h15, crématorium de Bourgogne de Crissey.

Une boite à dons sera mise à votre disposition pour la recherche contre le cancer.

Ses cendres seront mises en terre le mercredi 12 juin 2024 à 16 heures, au cimetière Bois Robert à Morteau.

Condoléances sur registre.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni fleurs ni plaques.

La famille remercie le personnel de la clinique Sainte-Marie pour les soins apportés.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean-Claude

et sa fille chérie,

Rachel