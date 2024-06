AVIS DE DECES - Monsieur Jean DAUVERGNE

SASSENAY



Mme Danielle DAUVERGNE, son épouse ;

Patricia et Gilles, sa fille et son conjoint ;

Florian PEURIOT, son petit-fils ;

Alain et Marie-Claude DAUVERGNE, Jacques (†) et Sylvie DAUVERGNE, ses frères et ses belles-sœurs ;

ainsi que les familles ROUSSEAU, PETIT et LAREPE,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DAUVERGNE

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 8 juin 2024,

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 15 juin 2024, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Jean repose à la chambre funéraire de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.