Singuila en concert au Black and White

Chanteur culte des années 2000, Singuila revient en force pour fêter ses 20 ans de carrière ce samedi 15 juin au Black and White. Plus de détails avec Info Chalon.

Derrière plusieurs tubes pour lui ou pour les autres, Singuila, le chanteur culte des années 2000, a décidé de célébrer ses 20 ans de carrière avec un grand concert ce samedi 15 juin 2024 au Black and White, à Ciel.

Si il y a une soirée à ne pas rater ce week-end dans la région, c'est celle-là !

Né en 1977 à Suresnes (Hauts-de-Seine) d'un père centrafricain et d'une mère congolaise, Singuila devient en 1998 le premier artiste R&B du prestigieux label Secteur Ä. En 2003, il sort son 1er album «On ne vit qu'une fois» dont le single «C'est trop» qui a cartonné, s'écoulant à plus de 200 000 exemplaires. En 2006, son 2ème album «Ghetto compositeur» sera suivi d'une tournée mondiale. 10 ans plus tard, il sort le désormais cultissime «Rossignol» sur lequel il renoue avec les sonorités du continent noir. Fort de sa signature chez Universal Music Africa, il sort l'album «Docteur Love» (2021) sur lequel il invite des artistes comme Fally Ipupa ou Hiro.

«Les années passent la famille», explique-t-il.

20 ans se sont écoulés, le temps est désormais à la fête. Singuila vous invite à célébrer avec lui ses 20 ans de carrière le samedi 15 juin 2024, de 23 heures à 5 heures, dans la boîte de nuit place to be de la région, le Black and White, 12 rue ZA Charbonneau, à Ciel.

Figure incontournable de la musique urbaine qui a porté sa pierre à l'édifice du rap et du R&B hexagonal par ses textes inoubliables, Singuila démontrera son savoir-faire pour offrir au public bourguignon un spectacle impressionnant qui captivera et ravira le cœur des fans, combinant lyrisme puissant et énergie brute pour créer une atmosphère de joie et d'excitation à nulle autre pareil.

Singuila, c'est une série de refrains vibrants, de vers percutants et de rythmes entraînants, à l'occasion de la Nuit du charme.

Pour ce show exclusif qui régalera le public de ses classiques hors pair, mais aussi par son univers qui mélange couleurs et rythmes afro, cet artiste légendaire et intemporel, qu'on ne présente plus, sera secondé par DJ Fugitif et MC Snap DJ.

Tarif : 25 euros à l'entrée / 20 euros en prévente.

Réservez dès maintenant vos places pour assister à ce concert au 06 11 87 81 84.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati