CARNET BLEU - Bienvenue à Zakary

Zakary FATNASSI est né le 3 juin sur le parking devant les urgences de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône, dans la voiture de sa cousine. Trop pressé, il n'a pas attendu d'arriver dans la salle d'accouchement ! Il est le quatrième enfant de Fatima FATNASSI après Mohamed, 18 ans, Kaouter, 15 ans, et Youssef, 10 ans, et le quatrième enfant de Brahim FATNASSI après Malik, 25 ans, Leila, 18 ans et Sarah, 16 ans. Le papa est intérimaire. La famille réside à Chalon-sur-Saône.