Venez essayer le cheerleading tout le mois de juin à Chalon !

Composé de d’acrobaties, de pyramides, de gymnastique au sol et de danse, le cheerleading est un sport complet. A Chalon sur Saône, les Rock cheerleaders accueillent les enfants à partir de 6 ans ainsi que les ados et adultes.

Le club allie plaisir et performances sportives : si on peut apercevoir les cheerleaders lors des mi-temps de matchs ou lors des cérémonies sportives chalonnaises, elles n’hésitent pas à traverser la France pour se confronter aux équipes nationales et internationales lors de compétitions prestigieuses. Le palmarès des Rock cheerleaders est encore notable cette saison puisqu’elles sont montées à plusieurs reprises sur le podium, se classant même 8ème niveau France pour l’équipe des « seniors ».

L’association Les Rock Cheerleaders ouvre ses portes pendant tout le mois de juin et offre la possibilité à tous d’essayer cette discipline inédite à Chalon sur Saône. Pour essayer rien de plus simple : il suffit d’envoyer un mail à [email protected] afin de réserver une séance d'essai.

Association les ROCK CHEERLEADERS de Chalon sur Saône

Maison des associations - Espace Jean Zay

4 rue Jules Ferry - 71100 CHALON SUR SAONE