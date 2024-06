Haltérophilie Musculation Club Chalonnais : Le chalonnais Jad Ouasli-Petitjean, Champion du Monde de développé couché

Champion de France à Cognac le 24 février 2024, il récidive en mai et décroche le titre suprême aux Etats Unis!

Le 11 juin 2024 à partir de 18 heures 30, se déroulait au sein du siège de l’HMCC (Haltérophilie Musculation Club Chalonnais), situé 35 rue Hoche à Chalon-sur-Saône, la mise à l’honneur de son licencié titré Champion de France et Champion du Monde de développé couché, Jad Ouasli-Petitjean.

Un événement qui se déroulait en présence du Président de l’association sportive de l’HMCC, monsieur Thierry Genieux assisté du trésorier du club Yves Marmillon et de quelques adhérents.

Jad Ouasli-Petitjean, 16 ans, 59 kilos, qui concourt dans la catégorie 15-18 ans a accepté de répondre à plusieurs questions d’Info Chalon.

Vous êtes devenu Champion du Monde de développé couché, sur quelle performance par rapport au Championnat de France ?

J O-P : « Tout d’abord à Cognac le 24 février 2024 dernier, j’avais battu le record des Championnats de France juniors en soulevant 108 kilos mais pour les Championnat du Monde qui se sont déroulés le 22 mai 2024 à Austin (Texas, Etats Unis), j’ai soulevé 117,5 kilos très exactement! ».

Il y avait une stratégie à adopter pour gagner ce titre ?

J O-P : « Oui, tout d’abord les concurrents ont 3 essais pas plus ! Ils annoncent le poids désiré de départ et ensuite ils peuvent progresser avec la barre en augmentant le poids de 2,5 kilos à chaque fois. Mon concurrent le plus sérieux avait mis la barre à 112,5 au début qu’il a soulevé facilement. Ensuite il avait mis la barre à 115 kilos sauf qu’il a raté son deuxième essai. Finalement il a réussi à soulever la barre à 115 kilos lors de son dernier essai. Donc stratégiquement, mon coach de l’équipe de France Grégory Dufour m’a conseillé de mettre 2,5 kilos en plus et c’est ce que nous avons fait et que j’ai soulevé! ».

Comment était composé le podium final?

J O-P : « Pour commencer, il faut savoir que nous étions 860 participants répertoriés dans plusieurs catégories suivant les poids et les âges. Moi, j’étais en catégorie SUB juniors de 15 à 18 ans. Le classement final m’a donné la première place, un allemand à la deuxième et un mexicain 3ème ! ».

Quelles ont été les récompenses ?

J O-P : « D’abord, le titre de Champion du Monde et la médaille d’Or, ce qui n’est pas rien ! Ensuite quelques cadeaux mais surtout tout l’équipement de l’équipe de France quand on est considéré comme athlète international et de haut niveau !

Rappelez moi, depuis combien de temps faites-vous de l’haltérophilie ?

J O-P : « Depuis 2 ans seulement. J’avais commencé par du powerlifting en commençant dans une salle commerciale normale et j’ai signé l’année dernière ici dans le club d’haltérophilie chalonnais ! ».

Quelles sont vos méthodes d’entrainement pour arriver à de telles performances ?

J O-P : « Ma méthode elle est simple, je m’impose 4 à 5 entrainements par semaine d’une durée de 3 à 4 h30 par entrainement. Quant à mes performances personnelles, c’est 125 kilos en développé couché, 160 kilos en squat et 180 kilos en soulevé de terre ! J’en profite pour remercier Mathieu Beauvois qui me conseille sur mon alimentation, le stress, la fatigue et comment aborder le déroulement des compétitions ! ».

J.P.B