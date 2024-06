ELAN CHALON - Antoine Eito quitte le club .. On en sait plus sur son départ

"Après 3 saisons au club, Antoine Eïto et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration à l’issue du 30 juin de cette saison. Merci Antoine pour cet investissement sans mesure" vient d'annoncer l'Elan Chalon sur ses réseaux sociaux. Un message très laconique pour celui qui aura permis à l'Elan de retrouver l'élite.

Du côté d'info-chalon.com, on est allé à la pêche aux infos sur le dossier Eito. L'Elan Chalon est en pleine phase de recrutement, avec deux postes 1 et 2 de haut niveau, auxquels vient s'ajouter Choupas également en 1 et 2. Autant de recrutement qui aurait interrogé Antoine Eito sur son futur temps de jeu dans une équipe de l'Elan reconfigurée. De facto et compte tenu de son âge, il aurait été propulsé en 4e rotation. Une situation particulièrement déplaisante au regard de la boule d'énergie qu'il est, et du travail accompli au cours de ces deux dernières années, et on peut évidemment le comprendre. Plusieurs clubs avaient sollicité Antoine sur la prochaine saison en parallèle. Autant de facteurs qui ont poussé le joueur emblématique de l'Elan à apercevoir d'autres horizons. Et c'est sans doute au bord de la Méditerranée qu'il devrait poser ses valises. Un départ en très bon termes toujours selon les éléments recueillis par info-chalon.com.