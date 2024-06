Le Rotary Chalon Saint-Vincent fait un don de 1 000 € à l’association l’Outil en Main du Grand Chalon

En ce 6 juin 2024 Sébastien Martin a rendu visite au rotary-club Chalon Saint-Vincent. Non pour évoquer devant les membres du club service chalonnais le D-Day, il y a 80 ans, mais pour présider la remise d’un don de 1 000 € à l’Outil en Main du Grand Chalon.

Actuellement présidée par Bruno Deleuze, l’association intergénérationnelle est née en janvier 2019 de la volonté de quelques bénévoles, vite rejoints par le président du Grand Chalon, de transmettre des savoir-faire manuels et artisanaux aux jeunes générations. Cette année, chaque mercredi après-midi, dans les locaux de l’ancien centre aéré de La Loyère, vingt-cinq bénévoles ont initié une vingtaine d’enfants de 9 à 15 ans à divers métiers, parmi lesquels on peut trouver en autres la zinguerie, la peinture, la menuiserie, la soudure, la cuisine, la couture, la mosaïque, la photographie, l’électricité, le bobinage, le vitrage, ou encore la mécanique automobile. Les ateliers changeant d’une année à l’autre.

L’achat d’un four à poterie

Ce premier jeudi de juin, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, a donc remis un chèque de 1 000 € à Bruno Deleuze, accompagné par sa compagne Martine, trésorière de l’association. Une somme qui correspond à une partie des bénéfices obtenus lors du salon Vins-Plaisirs, organisé en mars dernier à Châtenoy-le-Royal. L’argent attribué servira à l’achat d’un four à poterie.

« Je suis très fier de ce que nous avons créé avec Bruno et une poignée de bénévoles. C’est une belle réussite. Les enfants apprennent les rudiments de beaux métiers mais aussi, le respect du travail et l’esprit d’équipe » a notamment déclaré le président Sébastien Martin. Auparavant Bruno Deleuze s’était plu à souligner « Des vocations naissent chez certains enfants au contact des aînés ».