Attention à la nouvelle arnaque en vogue dans votre messagerie !

Pour une fois, l'arnaque est plutôt bien ficelée, sans faute grossière. Un mail dans votre messagerie stipule que votre carte santé n'est plus à jour, et que vous risquez de ne plus être remboursé de vos frais médicaux. Rassurez-vous... la carte se met à jour en pharmacie et autres lieux de santé, en toute simplicité ! Si vous deviez avoir un souci sur votre carte, vous seriez informé par courrier. Autre indice et particulièrement important, au moindre doute, vérifiez l'adresse mail d'où vient le mail en question, ça devrait confirmer vos doutes...