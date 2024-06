HOPITAL DE MONTCEAU - Après l'annonce conjointe du député Margueritte et de Marie-Claude Jarrot, le CODEF monte au créneau

« Ho qu’il est beau, qu’il est beau, qu’il est beau not’ Hosto »

« 29 millions d’euros fléchés pour boucler définitivement le montage financier de la construction d’un nouvel hôpital à Montceau les Mines. C’est la décision prise par Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités qui, dans un courrier du 27 mai dernier, m’annonce cette enveloppe exceptionnelle en direction du territoire de santé du Bassin Minier et au-delà. »

Nous serions en droit de nous poser la question combien pour le « au-delà » ? Aurons-nous une réponse un jour ? La question est posée...

L’internaute assidu à la grande histoire de notre Hôpital aura remarqué que la dénomination « Hôpital neuf » a disparue au profit de « construction d’un nouvel hôpital à Montceau les Mines ».

Nous rappellerons que notre Hôpital se trouve sur la commune de Saint-Vallier et qu’il s’appelle Hôpital Jean Bouveri. Le Codef sera attentif à l’évolution de cette dénomination qui viserait à éliminer de la mémoire locale cette grande figure qui a marqué son époque.

Revenons donc à cette dénomination « construction d’un nouvel hôpital ». Nous n’allons pas revenir sur ce que nous avons déjà écrit. On accepte cette mane financière qui sera dédiée à la réhabilitation des services devenus vieillot, énergivores... La démarche en soit est bonne. Mais ça s’arrête là, nous n’aurons pas un nouvel Hôpital ! Au mieux nous aurons un très beau dispensaire.

Remuons un peu l’histoire et rappelons-nous ce qu’était notre HÔPITAL (MCO) :

✦ Pédiatrie ;

✦ Maternité ;

✦ Blocs opératoires ;

✦ Chirurgie viscérale et urologique ;

✦ Chirurgie ortho et traumato ;

✦ Service urgences ;

✦ Réanimation ;

✦ Cardio ;

✦ Pneumo ;

✦ 2 services de médecine (1 à orientation gastro, rhumato et oncologie, l'autre à orientation

médecine interne ) ;

✦ Laboratoire ;

✦ Pharmacie ;

✦ Radiologie ;

✦ Service hôpital de jour ;

✦ Moyen séjour (équivalent du SSR) ;

✦ EHPAD ;

✦ Cuisines ;

✦ Blanchisserie ;

Oseront-ils parodier la chanson de Vincent Lagaf lors du dernier coup de

pinceau avant l’inauguration ?

Louis Margueritte, Marie-Claude Jarrot ont pris la pose pour faire une annonce qui ressemble à

une annonce de campagne. Une annonce qui tombe à pic comme dirait l’autre.



✦ Services techniques ;

✦ Stérilisation ;

✦ Service de dialyse (avant qu'il déménage près du commissariat) ;

✦ Pour la neuro il y avait une coopération avec le CH de Chalon.

Aujourd’hui, le label MCO a disparu remplacé par hôpital de proximité :

✦ Urgences ;

✦ Lit porte (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée) ;

✦ Soins continus ;

✦ Pneumo ;

✦ Court séjour gériatrique ;

✦ SSR ;

✦ EHPAD ;

✦ Pharmacie ;

✦ Radiologie ;

✦ Hôpital de jour ;

✦ Médecine polyvalente ;

✦ SSR addicto ;

✦ Blanchisserie (sous-traitée à l'ESAT des Papillons Blancs. Il reste à l’hôpital la distribution du

linge et l'entretien du linge des résidents de l’Ehpad) ;

✦ Services techniques ;

✦ Cuisines en danger ;

✦ Laboratoire en danger.

Vous nous pardonnerez si nous avons oublié un ou des services.

Monsieur Louis Margueritte, Madame Marie-Claude Jarrot cherchez l’erreur !