Une rencontre intergénérationnelle inoubliable à la résidence des Hirondelles

La Résidence Séniors Services des Hirondelles à Chalon-sur-Saône a récemment accueilli une rencontre intergénérationnelle inoubliable. Les résidents ont eu la joie de recevoir la visite de deux animaux adorables : Kaonie, un poney de 5 ans, et Myrtille, une ânesse de 2 ans, tous deux appartenant à l'Association Écurie de Padape basée à Crissey. Les chevaux de l'association pâturent habituellement dans des champs situés à Châtenoy-le-Royal.

Cette rencontre a été rendue encore plus spéciale grâce à la participation des tout-petits de la crèche Les Petits Chaperons Rouges de Crissey. Cinq enfants de 2 ans, accompagnés de trois étudiantes de Dijon (Lison, Tylène, et Manon), en formation pour devenir jeunes éducatrices de jeunes enfants, ont rejoint les résidents pour cette après-midi enrichissante. Cet événement était organisé dans le cadre de leur stage, par les étudiantes et la Directrice Madame DOUDET et avait pour objectif de réaliser un projet concret et bénéfique pour les deux générations.

Le but de cette rencontre était de permettre aux résidents de découvrir et de caresser les animaux, favorisant ainsi des moments de tendresse et de partage. Ce contact direct avec les animaux a suscité des sourires et des souvenirs précieux pour tous les participants.

La journée s'est terminée par un goûter convivial offert par la résidence, où petits et grands ont pu échanger dans une ambiance chaleureuse et détendue. Cette initiative a non seulement apporté de la joie aux résidents, mais a également permis aux enfants et aux étudiantes de vivre une expérience unique et enrichissante.

