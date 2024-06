LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - "J’estime que les conditions ne sont pas remplies pour aborder cette élection sereinement" pour Élisabeth Roblot

Le président de la République a annoncé dimanche soir la dissolution de l’Assemblée Nationale. C’est une décision lourde de conséquence, brutale à mon sens, mais c’est désormais une réalité.



Après avoir beaucoup consulté et réfléchi, j’ai décidé (en accord avec Anthony MARMEYS, qui était mon suppléant en 2022) de ne pas me présenter.

J’estime que les conditions ne sont pas remplies pour aborder cette élection sereinement. Les électrices et les électeurs exigent et méritent mieux !



Je prends aussi mes responsabilités en qualité de vice-présidente du département. Je ne mettrai jamais en difficulté la majorité départementale, présidée par André ACCARY, à laquelle j’appartiens. C’est le sens de l’intérêt général qui a toujours guidé mon engagement pour le territoire. Je ne participerai donc pas à l’aggravation de cette rupture de confiance entre le citoyen et la politique avec une candidature face à mon collègue vice-président du Département, Anthony VADOT qui semble être retenu par la commission d’investiture des LR.



Je porte les couleurs du parti Horizons d’Édouard Philippe et je reste engagée auprès de lui. Je m’attacherai, avec celles et ceux qui voudront bien m’accompagner, à porter son message, avec des valeurs de droite et centre droit, ces valeurs dont la France a tant besoin.



La devise d’horizons est «Voir loin pour faire bien ». Tout est dit !



Elisabeth ROBLOT, Vice-présidente du Conseil Départemental

Co-déléguée départemental du parti « Horizons »