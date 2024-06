La triplette Renard (Montchanin) remporte le concours des Charreaux

16 triplettes présentes !

Michaël Badey (président) et son père Dominique Badey (trésorier à droite sur la photographie) du Club de « ‘l’Amicale Boule des Charreaux » (boules lyonnaises) assistée des membres du bureau et des licenciés, étaient plus que satisfaits ce mardi 13 juin, puisque le concours triplette sur invitation de la Société affichait complet. Ce concours, a attiré 16 équipes triplettes vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents de tout le département (Sornay, Préty, Sennecey-Le-Grand, Crissey, Génelard…) sont venus se mesurer aux meilleurs clubs boulistes locaux (Cheminots, Boule Saint- Jean, Charreaux, Boule d’Or…)

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie du public venu très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué par le trésorier.

La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Classement des 5 premiers parmi les 8 équipes primées :

1er Renard (Montchanin) 3 parties gagnées

2ème Cottier-Percherancier (Génelard) 3 parties gagnées

3ème Gaudillat (Charreaux) 2 parties gagnées

4ème Veau (Chatenoy-le-Royal) 2 parties gagnées

5ème Clozel (Cheminots) 2 parties gagnées …

Clin d’œil à la triplette de Génelard

J.P.B