AVIS DE DECES - Madame Odette PREFOT née BONIN

LUX - LESSARD-LE-NATIONAL - SAINT-EUSÈBE



Patrick et Christine PREFOT, Gérald PREFOT et Fabienne DUMOUX, ses fils et leurs conjointes ;

Jefferson, Jonathan, Lucie, Jeanne, ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

les familles PREFOT et BONIN,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Odette PREFOT

née BONIN

survenu le 9 juin 2024,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 19 juin 2024, à 10h30, en l'église de Lux.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Odette a rejoint son époux,

André

décédé en 1987.