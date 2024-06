Tennis Club de Saint-Marcel : Valérie Roussel a fait son aurevoir au club ce mercredi

Depuis 2018, l’ancienne joueuse de haut niveau avait pris ses fonctions de coach au sein du club de tennis maraîcher.

Une aubaine pour le club qui avait besoin de renouveau et de dynamisme.

« Quand je suis arrivée au club, on comptabilisait 120 licenciés. On a aujourd’hui 180 personnes au club. Depuis 6 ans, on a décroché pas mal de titres, notamment dernièrement celui de Champion de Saône et Loire jeunes par équipe » a raconté Valérie, avant de poursuivre : « Je suis fière de ce qu’on a accomplit tous ensemble et aujourd’hui je suis triste de quitter le club mais je suis surtout triste de quitter toutes ces belles personnes ».

Et au vu du monde présent ce mercredi sur la terrasse des maraîchers, on peut dire que l’émotion était partagée.

Valérie Roussel, qui restera licenciée au club, aura toujours un œil sur le club puisqu’elle prend désormais des responsabilités au sein de la ligue de Bourgogne Franche Comté où elle occupe le poste de Responsable de l’organisme de Formation.

« C‘est une opportunité que je me devais de saisir », a t-elle ainsi conclu.

Laurent Boiret, responsable de l’école de Tennis et vice-président du club (NDLR : le président Stéphane Couillerot était excusé) a souhaité saluer le travail de Valérie, sa capacité à fédérer et rassembler et son dévouement quant à l’enseignement au sein du club.



Ce moment d’émotion s’est ensuite poursuivi dans une ambiance conviviale et festive autour du verre de l’amitié.

Avis aux candidats : le TCSM recherche un(e) remplaçant(e) à Valérie : un entraîneur diplômé d’état pour prendre le relais dans l’enseignement au sein du club.



Pour plus d’informations, se rapprocher du club.



Amandine Cerrone.