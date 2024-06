Les risques d'orages violents se précisent en Saône et Loire pour les jours à venir

Les semaines se suivent et se ressemblent en Saône et Loire, mais la page Facebook Météo Saône et Loire - 71, toujours très pointue en terme de prévisions météorologiques annonce des jours prochains très tendus du côté orages et grêle. Si vous avez prévu des travaux extérieurs, il est préférable de bien tenir compte de la vigilance publiée.