Belles performances pour le Yoseikan Budo Chalonnais

Retour sur le Trophée départemental 2024 pour les poussins, pupilles et benjamins qui ont représenté le Club de Yoseikan Budo Chalonnais.- Une journée riche en émotions pour les parents qui pour certains ont emmené pour la première fois leurs enfants en compétition.



Classement Open Multidisciplines light:

Bravo à - BELGHAZI Ilias 1er en catégorie poussin garçon -22 kg

-ZEGHIDI Yazid 1er en catégorie poussin garçon -27 kg

-DA SILVA Pablo 2ème en catégorie poussin garçon -27 kg

-CUSEY Charly 3ème en catégorie poussin garçon -31 kg

-BEN NEJMA Zied 2ème en catégorie pupille garçon -37 kg

-HASSINE Roumaisa 1ère en catégorie poussin fille -37 kg

-HERNAULT Jennah 2ème en catégorie pupille fille - 31 kg

-MLAYAH Kenza 1ère en catégorie pupille fille -37 kg

-CUSEY Laura 2ème en catégorie benjamine -44 kg



Le club YOSEIKAN Budo Chalonnais tient à remercier le Club de Chatenoy le Royal pour son organisation du Trophée départemental 2024. Mais aussi de remercier chaleureusement Grégory Châteaux et Franck BERGER pour leur fonction de coach à cette compétition et de leur investissement pour les jeunes et pour le club.

Sans oublier le vice -président du club chalonnais Bernard PETEUIL pour son implication à cette compétition et qui enseigne aux enfants l'art martial du Yoseikan budo, était très satisfait de ces résultats et encourage les jeunes à venir s 'entraîner régulièrement .

Pour tout renseignement :

Rendez-vous sur le site: www.yoseikanbudochalonnais.com

Par mail: [email protected]