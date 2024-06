CARNET ROSE - Bienvenue à Julia

Julia LECHON-SANZ est née le 10 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant de Laetitia et Dorian LECHON-SANZ après Jade, 8 ans, et Alvaro, 4 ans. La maman est gestionnaire RH et le papa est responsable commercial. La famille réside à Saint-Ambreuil. Nous présentons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.